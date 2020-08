Abbiegemanöver in Zug endet mit Totalschaden Auf der Artherstrasse in Zug ist es zu einer seitlich-frontalen Kollision gekommen. Die beiden Lenkerinnen blieben unverletzt. 05.08.2020, 15.58 Uhr

Das Auto wurde beim Unfall beschädigt. Bild: Zuger Polizei

(zfo) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 11 Uhr. Eine 59-jährige Lenkerin beabsichtige vom Biohof kommend nach links in die Artherstrasse einzubiegen. Dabei übersah sie eine 78-jährige Autofahrerin, die auf der Artherstrasse in Richtung Stadtzentrum fuhr, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.