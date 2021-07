Kolumne Seitenblick: Abenteuer im Regenland Lieber positiv als negativ: Das eingehen eines kleinen Risikos lohnt sich für unsere Autorin (fast) immer. Carmen Rogenmoser 10.07.2021, 05.00 Uhr

Das bisschen Regen macht uns doch nichts aus. Bild: Stefan Kaiser

«Keine Sorge, das klappt schon.» Hört mein Mann diesen Satz von mir, verdreht er die Augen. Er weiss inzwischen besser – und eher – als ich: Ganz so einfach ist es meist dann doch nicht. Ich rechne gerne grosszügig, gehe lieber vom positiven Fall aus und wenn mal etwas daneben geht, finde ich das halb so schlimm.

Warum immer auf Nummer sicher gehen, wenn man auch ein bisschen Nervenkitzel haben kann? Zugegeben so richtig gross ist das Risiko natürlich nicht. Ein typisches Diskussionsthema: drohendes Ungemach von oben, egal ob Regenschauer oder Schneegestöber. Sollen wir es wagen, trotzdem an die frische Luft zu gehen? Ich bin in der Regel dafür, er eher dagegen. Die Kinder sind meist auf meiner Seite. Sie lieben es, gut eingepackt in der Regenkleidung, in Pfützen zu hüpfen.

Und so kam es, dass ich letztens mit den Kindern einen weiten Spaziergang inklusive Zvierihalt unternommen habe. Kaum hatten wir die Hälfte der Strecke absolviert, wurde es dunkler und dunkler. Bald hörten wir den ersten Donner und schon schüttete es wie aus Kübeln. Die Regenkleidung hatte ich natürlich nicht dabei – wieso auch? Es hätte gerade so gut trocken bleiben können.

Wir hatten keine Wahl, wir mussten unseren Spaziergang beenden, irgendwo unterstellen lohnte nicht. Allzu schnell kam ich mit den beiden Kleinen aber nicht vorwärts und so waren wir bald völlig durchnässt. Zu Hause angekommen, entledigten wir uns noch im Eingangsbereich von den tropfnassen Kleidern. Die Kinder setzte ich unverzüglich in die Badewanne. Sie konnten sich aufwärmen und hatten einen heiden Spass daran, mitten am Nachmittag zu baden.

Bald waren wir wieder trocken und von diesem Abenteuer sehr müde. Meinem Mann und mir war damit ein gemütlicher Feierabend sicher.

Dieses Abenteuer ist eine der Lieblingsgeschichten meines Sohnes geworden. Alle Verwandten und Bekannten wissen nun Bescheid, dass wir auch mal ohne Schirm im Regen spazieren gehen – und ich werde dementsprechend aufgezogen. Ich werde mich davon aber nicht beirren lassen und glaube weiterhin lieber ans Positive – auch wenn ich so auch mal etwas einstecken muss.