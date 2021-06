Baar Abfallentsorgung: Künstliche Intelligenz soll Grüngut-Verschmutzer entlarven Die Zeba startet in Baar ein Abfall-Pilotprojekt. Dessen Ziel ist es, Verbraucher dahingehend zu sensibilisieren, dass die fachgerechte Trennung von Müll letztlich allen nützt. Wer dies ignoriert, dem drohen künftig Konsequenzen. Marco Morosoli 18.06.2021, 05.00 Uhr

Im Mai 2021 beschenkte der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba) alle Haushalte in ihrem Einzugsgebiet mit einen blauen Abfallsack und einer Karte mit drei aufgeklebten Schokoladenherzen. Die Organisation feiert in diesem Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum. Der Zeba-Versand für die Bewohner des Baarer Quartiers Schutzengel fiel noch etwas umfangreicher aus: Die dort Wohnhaften erhielten ein Schreiben, in dem der Zuger Abfallentsorger einen Pilotversuch ankündigte. Das Ziel der Aktion: Der Kompost soll noch grüner werden, denn «Fremdstoffe im Grüngut erschweren und verteuern die umweltgerechte Verwertung des gesammelten Materials zu Kompost».

Wie im Brief weiter zu lesen ist, kann ein Plastiksack, eine Aluminium-Dose und dergleichen mehr in der Kompostier- oder Vergäranlage Schäden verursachen. Bei der Früherkennung solcher Fremdstoffe im Grüngut sollen eine Kamera und ein Chip helfen.

Gegen Fremdstoffe im Grüngut: Die Zeba startet einen Versuch mit einem Chip an den Containern. Bilder: Stefan Kaiser (Baar 17. Juni 2021)

Bereits im Vorjahr hatte die Zeba eine Kamera getestet, welche das Grünzeug durchleuchtete.

Lernfähige Software

Der Ablauf des Fremdstoff-Checks bei der Grüngutabfuhr im Baarer Schutzengel-Quartier läuft folgendermassen ab: Das Sammelfahrzeug ist mit einer Spezialkamera bestückt. Diese koppelt der Betreiber mit einer Software mit integrierter künstlicher Intelligenz. Sobald der Grüngutbehälter in das Sammelfahrzeug entleert ist, wird das Grüngut fotografiert. Die Bilder wertet die Software dann aus. Die ins Programm eingespeiste künstliche Intelligenz ist darauf ausgelegt, dass sie Grüngut von Fremdstoffen unterscheiden kann.

Verblüffend an der neuen Methode ist, dass die Software mit zunehmender Einsatzdauer dazulernt. Sie schärft laufend ihren Blick für Fremdstoffe.

Den Fremdstoff-Sünder überführen kann die Zeba dann mit Hilfe eines Chips. Auf diesem sind die Koordinaten gespeichert, wem der verschmutzte Bioabfall gehört. Dem überführten Grüngut-Verschmutzer bleiben zwei Optionen: Er entfernt die Fremdstoffe, oder aber er lässt den Inhalt der Grüntonne in der Kehrichtverbrennungsanlage verschwinden. Bei der letzteren Lösung muss der Verursacher jegliche Kosten tragen.

Feststoffanteil im Grüngut nimmt im Winter generell zu

Das Phänomen, im Grüngut artfremdes Material mitzugeben, ist überall anzutreffen, wo Biomasse wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass pro Jahr rund 800 Tonnen Fremdstoffe im Grüngut landen. Auf die Problematik angesprochen, sagt die Zeba-Geschäftsführerin Heidi Oswald:

Heidi Oswald, Geschäftsführerin Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba) Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 28. April 2021)

«Generell ist die Grüngutqualität im Kanton Zug sehr gut.»

Diese Aussage präzisiert Oswald dann: «Es gibt gewisse Gebiete, wo der Fremdstoffanteil sehr hoch ist.» Aus taktischen Gründen verzichtet die Zeba-Geschäftsführerin dann jedoch auf die Nennung dieser neuralgischen Gebiete. Sie weist hingegen darauf hin, dass der Fremdstoff-Anteil im Grüngut im Winter generell höher sei als im Sommer. In dieser Jahresperiode fallen auch die Gartenabfälle mehr oder weniger weg.

Bereits heute, so erläutert Heidi Oswald, sei der Abfallverband in dieser Sache aktiv. Die wohl effektivste Sensibilisierungsmassnahme fände aber vor Ort statt: «Unser Sammeldienst ist angehalten, zu stark verschmutzte Container nicht zu leeren.» Die entsprechenden links liegen gelassenen Behältnisse versehen die Abfalllogistiker mit einer Lasche. Der Eigentümer dieser verschmähten Grüntonne hat dann die bereits genannten zwei Möglichkeiten: Die Fremdstoffe aus dem Grüngut fischen oder sie gegen Bezahlung der ordnungsgemässen Verbrennung zuführen. Die visuelle Kontrolle des Grünguts erfasst aber nicht alle Bioabfall-Sünder.

Die Zeba-Geschäftsführerin Heidi Oswald beabsichtigt aber nicht, eine Sünderkartei zu führen, sondern sie sagt zum Prinzip:

«Durch das Bestücken der Container mit einem Chip werden wir zukünftig deren Besitzer kennen und können ihnen gezielt Sensibilisierungsmaterial zur Verfügung stellen.»

In Gebieten, wo viele Fremdstoffe im Grün anfallen, kommt zudem ein Flyer zum Einsatz, um die dort lebenden Mieter oder Eigentümer zu sensibilisieren. Der Pilotversuch soll im Schutzengelquartier in Baar bis Ende Jahr dauern. In dieser Phase müssen die ertappten Grüngut-Verschmutzer auch keine Busse bezahlen. Wie Heidi Oswald von der Zeba ausführt, könnte zum Beispiel bei Bioabfall-Containern, welche auf Pendlerachsen stehen, mit Hilfe von Kippschlössern verhindert werden, dass jemand achtlos Fremdstoffe in die grüne Tonne schmeisst. Dieser Mechanismus verschliesst das Behältnis, sobald jedoch der Container ans Sammelfahrzeug gehängt und gekippt wird, öffnet sich die Tonne. Das Ziel sei, so Oswald, «individuelle Lösungen zu finden».

Die Region Bern-Thun beschäftigt sich intensiv mit der Suche von

Ein ähnliches Verfahren praktiziere auch die Region Bern-Thun, wie Heidi Oswald weiter erklärt: «Wir sind in einem engen Kontakt mit dieser Region und haben dieselben Sensibilisierungsunterlagen erstellt und angeschafft.» Die Lasche als Zeichen für verschmutztes Grüngut ist in beiden Regionen in Gebrauch. Wiederverwertung wie auch Abfalltrennung ist eine gute Sache, aber Büchsen und andere Fremdstoffe haben im Grüngut nichts verloren. Da könnte bald ihre Deponierung im blauen, gebührenpflichtigen Abfallsack viel billiger sein, als sie im Bioabfall verschwinden zu lassen.