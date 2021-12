Carl Utiger verlässt die GGZ@Work nach 26 Jahren

Abschied 26 Jahre Engagement für die Arbeitsintegration: Carl Utiger verlässt die GGZ@Work mit einem guten Gefühl Der Baarer hat die Institution GGZ@Work zu dem gemacht, was sie heute ist. Nun übergibt er an seinen Nachfolger Markus Fueter. «Dass man nicht genau wusste, wohin die Reise geht, machte die Arbeit zu einer spannenden Herausforderung», sagt er über die Anfänge. Rahel Hug Jetzt kommentieren 28.12.2021, 16.00 Uhr

Carl Utiger, hier im Bauteilladen der GGZ@Work im Choller, hat sich schon in jungen Jahren für die Schwächeren in der Gesellschaft eingesetzt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. Dezember 2021)

In den 1990er-Jahren stieg in der Schweiz aufgrund der Rezession die Arbeitslosigkeit – und mit ihr explodierte die Zahl der Personen, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen mussten. Auch im reichen Kanton Zug. Carl Utiger war zu dieser Zeit in seinen Dreissigern – schon damals war für ihn klar: Es ist eine Notwendigkeit, den Schwächeren in unserer Gesellschaft zu helfen. Im Alter von 23 Jahren hatte Utiger die Genossenschaft «d’Speichi» in Baar mitbegründet, eine Velowerkstatt mit Laden, die stellenlose Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen beschäftigte. Mit dem Engagement für die Arbeitsintegration hatte Utiger, ausgebildet in Personalberatung und Management im Non-Profit-Bereich, seine Berufung gefunden.

Es war für ihn ein Glücksfall, als 1995 die Leitung der neu geschaffenen Jobbörse der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug (GGZ) ausgeschrieben war. Der gebürtige Baarer übernahm – und blieb bis heute. Carl Utiger hat die Institution GGZ@Work rund 26 Jahre lang geprägt und zu dem gemacht, was sie heute ist. Kürzlich hat er die Leitung an seinen Nachfolger Markus Fueter übergeben und die Pension angetreten.

Ein «Trainingslager», um wieder in der Arbeitswelt Fuss zu fassen

Der heute 62-Jährige startete als Einmannbetrieb. Es war eine Zeit des Umbruchs, wie er erzählt. In der ganzen Schweiz entstanden Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV), die Gemeinden mussten sich überlegen, wie sie mit der steigenden Sozialhilfequote umgehen wollten. So entstand im Kanton Zug die Jobbörse als niederschwelliges Angebot. Utiger sagt:

«Dass man nicht genau wusste, wohin die Reise geht, machte die Arbeit zu einer spannenden Herausforderung.»

Das Ziel blieb stets dasselbe: Ausgesteuerte Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sollten die Gelegenheit erhalten, sich wieder Referenzen zu erarbeiten. Der langjährige Geschäftsführer vergleicht es mit einem «Trainingslager», um wieder in der Arbeitswelt Fuss zu fassen.

Der Bauteilladen im Choller ist nur eines der Angebote der GGZ@Work. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. Dezember 2021)

Ab 1997 beschäftigt GGZ@Work Betroffene in verschiedenen Projekten für maximal ein Jahr. 2002 übernimmt die Institution im Auftrag des Kantons Trägerschaft und Leitung der Fachstelle Berufsintegration, wodurch die Beratung individueller ausgerichtet werden kann, 2009 folgt die Übernahme der Jugendbeiz Podium 41 im Auftrag der Stadt Zug. Zu den heutigen Angeboten gehören auch der Bauteilladen an der Chollerstrasse in Zug, zwei Secondhandläden in Baar und das Gastschiff Yellow, das von Organisationen gemietet werden kann. Auch für die Arbeitsintegration von Asylsuchenden hat die GGZ@Work einen kantonalen Auftrag. Fast 50 Mitarbeitende beschäftigt die Institution inzwischen, im Jahr 2020 wurden 135 Personen in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert.

Das Podium 41 wird von der GGZ@Work im Auftrag der Stadt Zug betrieben. Bild: Maria Schmid (Zug, 3. April 2020)

Die Institution musste stets für ihren Platz kämpfen

So spannend die Arbeit für Carl Utiger stets war, es gab auch zahlreiche Hürden. Er nennt im Gespräch etwa die Zusammenarbeit mit den Gemeinden in den Anfangszeiten. «Die Bereitschaft, sich zu beteiligen und auf ein gemeinsames Vertragswerk zu einigen, war nicht überall gleich gross.» Zudem seien sich nicht alle der Notwendigkeit dieses Schrittes bewusst gewesen.

«Das brauchte viel Überzeugungsarbeit.»

2015 musste die GGZ@Work um das Podium 41 zittern, als nach einem Referendum aus FDP- und SVP-Kreisen darüber abgestimmt wurde, ob dem Restaurant und Treffpunkt der städtische Geldhahn zugedreht wird. Die Zugerinnen und Zuger sprachen sich aber deutlich für den jährlichen Betriebsbeitrag aus. Utiger spricht auch den Kampf um Gelder der öffentlichen Hand an, als vor ein paar Jahren das kantonale Sparprogramm 2015 bis 2018 aufgegleist wurde. Obwohl die Institution anerkannt war, musste sie stets für ihren Platz kämpfen.

Ein Projekt, auf das Carl Utiger besonders gerne zurückblickt, ist das Gastschiff Yellow. «Von der ersten Idee zur Ausführung bis zur heutigen Nutzung ist dieses Vorhaben gelungen», freut er sich. Die «Yellow», früher als «MS Schwyz» auf dem Zugersee unterwegs, ging 1997 an die GGZ@Work über, die es in grossem Stil umbaute. Das Schiff kann seitdem vielseitig genutzt werden, etwa für Jugendlager oder Firmenanlässe. Zudem wird die Mittagsbeiz für Armuts- und Suchtbetroffene über die Wintermonate auf der «Yellow» geführt. Die Zusammenarbeit mit der Zuger Schifffahrtsgesellschaft und mit den Behörden habe sehr gut funktioniert, erinnert sich Utiger. Es sei ein aussergewöhnliches Projekt, da es gerade in der Alternativgastronomie nur wenig Angebote gegeben habe zu dieser Zeit.

«Für mich ist das Gastschiff ein toller Farbtupfer in Zug.»

Das Gastsschiff Yellow der GGZ@Work kann für Firmenanlässe oder Jugendlager genutzt werden. Leserbild: Erich Würgler

Im Göbli werden die Standorte zusammengeführt

Auf das Ende seines Berufslebens hin konnte der «Projektmensch», wie sich Utiger selbst bezeichnet, ein weiteres Vorhaben in die Wege leiten, das «seine» Institution in die Zukunft führen wird. Letztes Jahr befürwortete die Stimmbevölkerung an der Urne einen Neubau des städtischen Ökihofs im Göbli. Zusammen mit der Frauenzentrale, die das aktuelle Brockenhaus beim Güterbahnhof führt, und der GGZ@Work, baut die Stadt eine Art Recycling-Warenhaus, in dem entsorgt, getauscht, repariert und eingekauft werden kann. Für die GGZ@Work bietet das Projekt die Chance, ihre Standorte zusammenzuführen.

Der Zeitpunkt kurz vor der Fertigstellung im kommenden Jahr sei für ihn gut, um aufzuhören, so Utiger. «Es stand für mich immer fest, dass ich zwei, drei Jahre früher in Pension gehen werde», sagt er. «Und ich gehe mit einem sehr guten Gefühl.» Nämlich mit dem Gefühl, in den letzten 26 Jahren etwas Sinnvolles und Notwendiges gemacht zu haben:

«Es steht Zug gut an, sich auch um jene zu kümmern, die durch das Raster fallen, und nicht nur um die Crypto-Branche.»

