Abschiedsporträt «Ich hatte während vieler Jahre einen richtigen Traumjob»: KBZ-Schulleiter Hansjörg Truttmann verabschiedet sich in den Ruhestand Fast drei Jahrzehnte lang hat Hansjörg Truttmann das Kaufmännische Bildungszentrum Zug geprägt. Nun ist Schluss, der 62-Jährige geht in Pension. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er zurück – aber auch nach vorn. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der KBZ-Rektor Hansjörg Truttmann geht Ende Juli nach 26 Jahren in Pension. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. Juli 2022)

Der Schwyzer Hansjörg Truttmann geht nach 26 Jahren als Schulleiter des Kaufmännischen Bildungszentrums Zug (KBZ) in den Ruhestand. Abgelöst wird er ab dem 1. August von Reto Wegmüller, der aktuell noch Prorektor sowie Leiter der KBZ-Weiterbildung ist. «Reto ist eine hervorragende Persönlichkeit und wird bestimmt einen ausgezeichneten Job machen», ist sich Truttmann sicher.

Der 62-Jährige hat künftig aber keineswegs vor, sich auf die faule Haut zu legen: «Ich habe vorerst einen längeren Aufenthalt in Südafrika geplant. Ich werde mir dann auch Zeit für meine zwei kleinen Enkelkinder nehmen.» Auch Segeln auf dem Meer gehört zu seinen Plänen sowie Freiwilligenarbeit bei Vereinen.

Dabei räumt er das Feld auch mit gemischten Gefühlen: «Ich hatte während vieler Jahre ein sehr sinnstiftende, breit gefächerte Arbeit, einen richtigen Traumjob. Jetzt ist es aber an der Zeit, an die jüngere Generation zu übergeben.»

Zug bot viel Gestaltungsspielraum

Der in Brunnen wohnhafte Truttmann hat nach seinem Studium an der Universität St.Gallen zuerst in der Privatwirtschaft gearbeitet. «Danach war ich einige Zeit in Schwyz für die Mittelschulen und die Lehrerausbildung zuständig, bis ich mit 36 Jahren vom damaligen Zuger Regierungsrat Robert Bisig zum Rektor des KBZ gewählt wurde», erinnert er sich zurück.

Zu seiner Zeit am KBZ sagt Truttmann im Rückblick:

«Ich durfte auf sehr motivierte und kompetente Schulleitungskollegen, Mitarbeitende und Lehrpersonen zählen. Ausserdem haben die berufsbildungsfreundlichen Behörden dem KBZ viel Gestaltungsspielraum gewährt.»

So habe sich das Bildungszentrum kontinuierlich weiterentwickeln können. Speziell im Bereich Weiterbildung sei Flexibilität entscheidend gewesen, damit sich das KBZ den Bedürfnissen des Marktes habe anpassen können.

Schulpreis als Anerkennung und Motivation

Eines der Highlights war für Truttmann, als das KBZ 2015 als einzige öffentlich-rechtliche Schule den Schweizer Schulpreis bekommen hat. «Das war Anerkennung und Motivation zugleich», beschreibt Truttmann die Auszeichnung. Er fährt fort:

«Innovation war uns stets wichtig. Wir haben sehr früh und konsequent eigenverantwortliche Lernformen gefördert, wobei die Lernenden selbst Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen konnten.»

Auch im Bereich Digitalisierung habe das KBZ «beizeiten Weichen gestellt»: «Sämtliche Lernenden sind bei uns seit vielen Jahren mit Laptops unterwegs, die sie im Unterricht und beim Lernen intensiv einsetzen.»

In manchen Bereichen hat Hansjörg Truttmann Pionierarbeit geleistet, wie bei der Einführung des Lehrgangs «Vinto», einem Ausbildungskonzept für junge Athletinnen und Athleten oder dem englischsprachigen Angebot «Berufsbildung International».

Weiterbildungen sind wichtiger geworden

Der Bereich Weiterbildung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten enorm entwickelt. Heute sei es die Regel, dass Weiterbildungen kurz oder gar unmittelbar nach der Lehre folgten. «Die Vision des lebenslangen Lernens ist Realität geworden, das ist ein entscheidender Faktor für unseren Wirtschaftsstandort und für unsere Gesellschaft», so Truttmann, der nach 26 Jahren gerne auf seine Zeit beim KBZ zurückblickt:

«Die Lernenden sind erfolgreich und fühlen sich gut betreut. Das Betriebsklima an der Schule ist unserem Bildungsauftrag sehr förderlich. So kann ich dankbar und mit einem guten Gefühl in eine neue Lebensphase starten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen