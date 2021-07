Abschluss Ein Ende mit Freude an der Wirtschaftsmittelschule in Zug 19 Berufsmaturandinnen und -maturanden der WMS Zug erhielten am Donnerstag ihre Abschlusszeugnisse. Tobias Söldi 02.07.2021, 16.00 Uhr

Sie haben die Abschlusszeugnisse erhalten. Absolventen der WMS Zug an der Feier an der Kantonsschule Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. Juli 2021)

Zum Abschluss der Feier stimmte die Band einen Song mit vielsagendem Titel an: «Don’t Look Back In Anger», ein Hit der britischen Gruppe Oasis aus dem Jahr 1995. Ärger war auf den Gesichtern der 19 Schülerinnen und Schüler der Praktikumsklasse der WMS aber keiner zu erkennen, im Gegenteil. Sie alle haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und am Donnerstagabend in der Aula der Kantonsschule Zug ihre Eidgenössischen Fähigkeits- und Berufsmaturitätszeugnisse entgegengenommen.