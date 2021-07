Abschluss Fachmittelschule Zug: «Fachlich und menschlich, stark» Die Fachmittelschule Zug verabschiedete ihre Maturandinnen und Maturanden mit einer unvergesslichen Diplomfeier. Martin Mühlebach 02.07.2021, 16.00 Uhr

Abschlussfeier der Fachmittelschule FMS im Gemeindesaal Steinhausen. Im Bild die Zeugnisübergabe. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 1. Juli 2021)

Der Zuger Regierungsrat und Bildungsdirektor Stephan Schleiss sagte gleich zu Beginn seiner Grussrede: «Fachlich, menschlich, stark: FMS – ein wunderbares Motto für eine wunderbare Schule.» Wer fachlich sage, bekenne sich zur Fachlichkeit und damit zur Leistung. Wer fachlich sage, sei entschlossen, grundlegende Kenntnisse zu erwerben und Methoden zu erlernen, die es brauche, um etwas vom Kopf in die Welt zu bringen. «Nur wo es Wissen, Fakten und Fachlichkeit gibt, können Zusammenhänge festgestellt werden», betonte der Zuger Bildungsdirektor.

Wer «Menschlich» sage, ergänze die Fachlichkeit um das Überfachliche. Menschlich erinnere daran, dass unsere Kräfte beschränkt seien, und es erinnere daran, dass man nicht verzweifeln müsse. Dass man erkenne, dass Scheitern und Irren zum Menschen gehörten wie die Frösche zum Teich. «Menschlich sein erinnert daran, dass der Mensch nur als soziales Wesen erfolgreich sein kann.»

Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 1. Juli 2021)

Wer «Stark» sage, erhebe den Anspruch, dass die fachlichen und menschlichen PS auf den Boden gebracht würden. Wer «Stark» sage, erhebe einen Anspruch an seine Schule, an seine Lehrpersonen und an seine Schülerinnen und Schüler. «Packt an, macht mit – nichts Gutes, ausser man tut es. Liebe Maturandinnen und Maturanden, euer Rucksack ist prall gefüllt. Es ist ein schwerer Rucksack, aber es ist kein Ballast – es ist ein Gleitschirm, der euch weit tragen wird. Ich wünsche euch auf eurem Flug von Herzen alles Gute.»

Grossartige musikalische Umrahmung

Vinzenz Gilabert, der Rektor der FMS, eröffnete die Maturafeier mit einem Hinweis auf den Einladungsflyer mit Gruppen von Gänseblümchen und Smileys. Er sagte: «Rundherum wächst Gras. Manchmal ist Gras einfach Gras.» Mit einem verschmitzten Lächeln schob er nach: «Zumindest an unserer Schule sollte das in der Regel so sein.» Weiter meinte er: «Auf dem ausgesprochen fröhlich und leicht verwildert wirkenden Einladungsflyer ist weit und breit kein Rasenmäher zu sehen – dafür umso mehr Leben. Corona ist zwar wie ein Rasenmäher über unser Schuljahr hinweggefegt, aber ihr, liebe Absolventinnen und Absolventen, habt euch nicht unterkriegen lassen. Ihr habt zusammengehalten, seid gemeinsam gewachsen und ans Ziel gekommen. Ich gratuliere euch herzlich zum erfolgreichen Abschluss.»

Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 1. Juli 2021)

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen Absolventinnen und Absolventen der Fachmittelschule Kanton Zug, Profil Pädagogik/Soziale Arbeit Zoë Beltracchi, Unterägeri, Valentina Berg, Steinhausen, Gina Bortis, Baar, Leona Brandenberg, Zug, Sinja Brunner, Zug, Elias Bürge, Baar, Fiona Burri, Steinhausen, Linda Bütler, Steinhausen, Julia de Groot, Hünenberg See, Laurent Dorier, Baar, Tuana Erasoglu, Hünenberg, Michelle Fischer, Hünenberg, Elisa Götte, Baar, Elena Grubenmann, Oberägeri, Alysha Hegglin, Cham, Arturo Heller, Baar, Maja Jula Joho, Steinhausen, Virginia Kaeser, Steinhausen, Julia Keiser, Zug, Eve Keller, Zug, Cristina Lo Bianco, Zug, Patricia Loppacher, Zug, Luca Martinelli, Zug, Alisha McMahon, Baar, Athena Middelkötter, Zug, Fabienne Müller, Baar, Alina Müller, Morgarten, Jules Munz, Cham, Nicolas Neuner-Jehle, Steinhausen, Michèle Obrist, Neuheim, Aleksandra Pawlak, Rotkreuz, Ivana Perkovic, Baar, Joline Pfeffer, Zug, Mara Schmid, Unterägeri, Natascha Schmidiger, Rotkreuz, Soraya Schuler, Baar, Loredana Sivillica, Rotkreuz, Michelle Tiefenauer, Edlibach, Celina Trüssel, Baar, David Weber, Hünenberg See, Ana Weiss, Oberwil b. Zug, Celine Weiss, Baar, Sarina Werder, Hünenberg See, Cynthia Wiesendanger, Neuheim, Eva Wiget, Zug, Ariane Wittwer, Zug, Luana Wolleb, Menzingen. Absolventinnen und Absolventen der Fachmittelschule Kanton Zug, Profil Gesundheit Michèle Amrein ,Rotkreuz, Sarina Christ, Zug, Laura Frei, Hünenberg See, Luna-Michaelle Gomez, Baar, Anne-Catherine Haack, Hünenberg See, Leonie Hartman, Zug, Amélie Krause, Baar, Elena Märki ,Hagendorn, Gian Muggli, Cham, Martina Quni, Menzingen, Jennifer Schwab, Steinhausen, Ronja Wengi, Steinhausen. Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität Berufsfeld Pädagogik Luisa Bauer, Unterägeri, Janis Carlen, Steinhausen, Yara Christen, Ebertswil, Madeline Court, Menzingen, Gianna Fürrer, Zug, Noemi Geu, Baar, Jasmine Graber, Baar, Evalina Hänny, Hünenberg See, Saskia Huber, Baar, Pascal Hürlimann, Cham, Selma Jauch, Zug, Mirjam Joller, Unterägeri, Soraja Madelaine Mavinga, Zug, Janina Meier, Zug, Valentina Putzu, Unterägeri, Melanie Raue, Baar, Janine Röllin, Baar, Julia Schupfner, Unterägeri, Angelika Staub, Finstersee, Carmen Steiner, Baar, Till Sute,r Cham, Anna Uhr, Cham, Lara Zuber, Cham. Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität Berufsfeld Gesundheit Katy Bosshart, Neuheim, Danique Hofstetter, Hagendorn, Angela Meier, Cham, Daniel Prsic, Unterägeri, Kristin Rickenbacher, Morgarten, Shania-Lynn Rohner, Rotkreuz, Sara Strickler, Cham, Fabienne Tiefenauer, Edlibach, Hannah Zimmermann, Hünenberg See, Sophie Zurfluh, Hünenberg See. Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität Berufsfeld Soziale Arbeit Paula Detering, Hünenberg, Malin Feuz, Luzern, Sara Fröhli, Aesch LU, Leonie Grob, Cham, Sophia Hausheer, Unterägeri, Janice Isenegger, Steinhausen, Pascale Isenegger, Steinhausen, Tatjana Rilak, Zug, Maria Roos, Luzern, Philip Salvisberg, Kriens, Lea van Weezenbeek, Luzern.

Bruno Bieri – intermède musical – hat mit einem Gesang, bestehend aus mehreren musikalischen Stilrichtungen, einem grossartigen Spiel auf der Handcap und mit fanfarenartigen Klängen aus dem Alphorn viel zur äusserst würdigen Diplomfeier beigetragen. Die Feier erreichte ihren absoluten Höhepunkt allerdings erst, als die Maturandinnen und Maturanden ihre Diplome aus den Händen von Klassenlehrer Matthias Kunz (4A) und der Klassenlehrerin Franziska Peter (FM Soziales und FM Gesundheit) entgegennehmen durften.