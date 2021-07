Psychische Gesundheit von Studenten soll verbessert werden

Abschlussarbeit Vom Mut, sich zu öffnen: Psychische Gesundheit soll an Hochschulen sichtbar gemacht werden Die Rotkreuzerin Alexandra Gurtner hat den Förderpreis Master of Art in Design gewonnen. Die mit 5000 Franken dotierte Auszeichnung hat sie für ihre Masterabschlussarbeit an der Hochschule Luzern erhalten, in der sie sich intensiv mit psychischer Gesundheit an Hochschulen befasst hat. Vanessa Varisco 27.07.2021, 11.30 Uhr

«(In)visible mind – Psychische Gesundheit an der Hochschule» heisst die Abschlussarbeit von Alexandra Gurtner. Sie befasst sich damit, wie die Beratungsangebote für Studierende zugänglicher gemacht werden können. Denn Studierende haben mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Die Absolventin schreibt dazu in ihrer Projektdokumentation: «Das Studium stellt für viele Studierende eine herausfordernde Lebensphase dar – angefangen bei einer Neuorientierung sowie dem Übergang ins Berufsleben über Leistungsdruck und finanzielle Unsicherheiten bis hin zu weiteren individuellen Belastungen.» Gurtner hat ihren Abschluss an der Hochschule Luzern absolviert und jene als Fallbeispiel für ihre Arbeit genutzt.

In Ihrer Projektdokumentation schreiben Sie, dass psychische Gesundheit und die Inanspruchnahme von Hilfe, vielleicht sogar professioneller, normalisiert werden sollen. Wie macht man psychische Probleme normal?

Alexandra Gurtner: Indem man offen darüber spricht. Das heisst nicht, dass jeder seine persönlichsten Gedanken mit aller Welt teilen muss, aber dass man sich einem Freund oder den Hochschulkollegen anvertrauen kann. Auch Plakate können helfen. Die psychische Gesundheit muss sichtbar gemacht werden, damit sie ins Bewusstsein rückt.

Haben Sie selbst mit psychischen Herausforderungen konfrontiert oder wie kam es zur Themenwahl?

In meiner Bachelorzeit gab es durchaus Momente, in denen ich mich gern jemandem anvertraut hätte. Über das Beratungsangebot wusste ich allerdings noch nicht recht Bescheid. Erst in meinem Austauschsemester in England wurde ich dafür sensibilisiert, dass es ja tatsächlich Beratungsangebote gibt – und auch die Studenten sich untereinander ausgetauscht haben. Die Kultur dort ist anders. Zurück an der Hochschule Luzern bemerkte ich, dass viele meiner Mitstudenten allerdings gemerkt, dass viele nichts von der Beratungsstelle der Hochschule wussten.

Und das war der Beweggrund zur Themenwahl?

Genau. Die Hochschule Luzern geht offen mit dem Thema psychische Gesundheit um, startet verschiedene Kampagnen, und die Beratungsstelle ist auch auf Social Media aktiv. Dennoch wollte ich das vertiefen und herausarbeiten, wie Hochschulen und Universitäten die psychische Gesundheit am besten adressieren können. Da es in der Gesellschaft noch immer gewisse Stigmata gibt.

In der ersten Phase Ihrer Arbeit haben Sie mit Studenten gesprochen. Kam es zum offenen Gespräch?

Durchaus. Ich habe zuerst eine Umfrage mit sehr allgemeinen Fragen verschickt, beispielsweise, ob man weiss, dass es eine Beratungsstelle gibt. Und in einem letzten Kästchen angeben, ob man für ein Gespräch bereit wäre. So haben sich dann einige Studenten gemeldet und auch offen über Schwierigkeiten gesprochen. Niemand war gezwungen, private Details zu verraten – oft kam es aber doch dazu. Dieser Austausch war wertvoll.

Gab es Schwierigkeiten?

Die waren eher organisatorischer Natur: Ich startete mit meiner Arbeit zu Beginn der Pandemie, der Präsenzunterricht entfiel, und ich konnte mich mit den Studenten nicht mehr treffen. Gelöst habe ich das Ganze, indem ich entweder mit Maske und Abstand oder virtuelle Gespräche führte. Auch am Telefon habe ich mit ein paar Studenten gesprochen. Letzteres hat für einige wohl die Hemmschwelle genommen und das Projekt bereichert.

Durch Corona waren Themen rund um die psychische Gesundheit häufig in den Medien. Denken Sie, es fiel den Studenten deshalb leichter, darüber zu sprechen?

Da ich vor allem am Anfang der Pandemie Gespräche führte, kann ich das nicht exakt beantworten. Was ich allerdings sicherlich feststellen kann, ist das wachsende Interesse an meiner Arbeit durch die Pandemie.

Soziale Isolation war ein grosses Thema. Was sind Themen, mit denen sich Studenten quälen?

Das ist schwer einzugrenzen, da die psychische Gesundheit natürlich von individuellen Faktoren abhängig ist. Zu Pandemiezeiten war es bestimmt die Isolation. Ansonsten können sich durch ein Studium verschiedene Felder auftun: der Leistungsdruck, der Umzug in eine neue Stadt, finanzieller Druck. Aber alle Studenten über einen Kamm scheren kann man nicht.

Da kann es helfen, sich jemandem zu öffnen, beispielsweise einer Beratungsstelle. Sie schreiben in Ihrer Arbeit, dass auch anonym Hilfe angeboten werden soll. Weshalb?

Vielen Studenten hilft das in einem ersten Schritt, das wurde auch in der Umfrage angegeben. Wenn ich nicht gleich mit Namen und E-Mail-Adresse oder vielleicht sogar am Telefon auftreten muss, macht es das niederschwelliger. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es sinnvoll, auch vor Ort Beratung zu suchen.

Hilfe zu suchen und anzunehmen, scheint die grösste Hürde. Ist denn die Beratungsstelle der Hochschule gut aufgestellt?

Definitiv. Hilfe gibt es genug, und die Beratungsstelle bemüht sich sehr. Auch die Dozenten tragen ihren Teil dazu bei, indem sie nachfragen oder auf die Stelle verweisen.

Für Ihre Arbeit haben Sie den Mental Health Navigator entworfen, ein Arbeitstool, welches Hochschulen helfen soll, auf die psychische Gesundheit zu sensibilisieren und entsprechende Massnahmen einzuführen. Werden Sie dieses Projekt weiterverfolgen?

Ich orientiere mich derzeit, wie ich weiterhin in diesem Bereich arbeiten könnte. Bestenfalls mit Hochschulen. Deshalb ja, Ziel wäre es sicher.