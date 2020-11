Konzernverantwortungsinitiative Abstimmung am 29. November: Zuger Firmen wollen Gegenvorschlag zur KVI, Befürworter kontern Klageflut, administrativer Aufwand, Benachteiligung. Zuger Firmen weibel für den Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsiniatiative (KVI). Für Befürworter ist dieser eine Farce. Kilian Küttel 17.11.2020, 05.00 Uhr

Am 29. November entscheidet das Stimmvolk, ob Schweizer Unternehmen, ihre Tochterfirmen und wirtschaftlich abhängige Zulieferer im Ausland für Menschenrechts- und Umweltschutzverletzungen haften müssen. Und ob man sie deshalb einklagen kann.

Im Vorfeld der Abstimmung standen Firmen wie der Zuger Rohstoffhändler Glencore im medialen Fokus, die immer wieder in der Kritik stehen, die Verhältnisse in Entwicklungsländern zu ihren Gunsten auszunutzen. Gegenüber der NZZ sagte Konzernchef Ivan Glasenberg, Glencore würde auch bei einem Ja die Schweiz nicht verlassen. Ebenso sagte er:

«Kleinere und mittlere Unternehmen dürfte es härter treffen.»

Ob das stimmt oder nicht – Tatsache ist: Die Initiative geht sämtliche international tätige Firmen etwas an, die nicht mehr als KMU zählen oder mit Rohstoffen handeln.

Gegenvorschlag erfülle Anforderungen der Wirtschaft

Was sagen diese zur Vorlage? Eine Umfrage bei drei Zuger Firmen zeigt: Sie alle sind gegen das Ansinnen und befürworten stattdessen den indirekten Gegenvorschlag. Dieser verlangt zwar eine verstärkte Berichterstattungspflicht, sieht aber von einer Klagemöglichkeit ab.

Thomas Schmuckli, Verwaltungsratspräsident des Schraubenherestellers Bossard mit 2500 Mitarbeitern in Europa, Amerika und Asien sagt:

«Die verstärkte Berichterstattungspflicht erachte ich als sehr sinnvoll.»

Der Gegenvorschlag komme den Anforderungen der Wirtschaft entgegen, institutionelle Anleger wie Pensionskassen würden heute ohnehin Auskunft darüber verlangen, wie ein Unternehmen in Sachen sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit geschäftet. Demgegenüber geht Schmuckli die Initiative zu weit:

«Die Vorlage klärt nicht alle offenen Punkte, vieles ist unbekannt und gewisse Fragen dürften erst klar werden, wenn vom Gesetzgeber definiert und den Gerichten entschieden wurde. Das kann sich aber über Jahre hinziehen, was letztlich zu einer grossen Rechtsunsicherheit führt.»

Schweizer Unternehmen würden sich in Zukunft zwei Mal überlegen, ob sie in gewissen Ländern investierten.

Unternehmer fürchten mehr Aufwand und Klageflut

Ähnlich klingt es bei Andreas Borer, CEO der Rittmeyer AG, die auf Automatisierung und Messtechnik von Wasserversorgungen, Wasserkraftwerken und Kläranlagen spezialisiert ist. Der Verantwortliche des Baarer Unternehmens mit Standorten in Europa, Singapur und den USA befürchtet einen «grossen administrativen Aufwand für international tätige KMU. Unsere internen Kontrollsysteme werden bei einer Annahme aufgebläht und Schweizer Unternehmen werden unter Generalverdacht gestellt». So aber würden einzig Unschuldige gestraft, die sich bereits heute und aus Eigeninitiative für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einsetzten. «Die Unternehmen, auf welche die Initiative abzielt, können sich diesen Aufwand leisten», so Borer. Zudem würden Schweizer Firmen gegenüber ausländischen Konkurrenten benachteiligt.

Thomas Schmucki von Bossard befürchtet eine «Klageflut» und eine Schwächung von Schweizer Firmen, wenn sie wegen Verstössen im Ausland eingeklagt werden könnten: «Bei einer Annahme der Initiative werden Unternehmen vermehrt in Rechtsstreitigkeiten verwickelt und müssen sich schuldlos zu Vergleichen bekennen, damit sie wieder ihre Ruhe haben. Die Initiative würde der angelsächsischen Klageindustrie Vorschub leisten.»

Befürworterin rechnet mit wenigen Klagen

Anders sieht das Anna Bieri vom bürgerlichen Pro-Komitee. Auf Anfrage sagt die Hünenberger CVP-Kantonsrätin, auch bei einem Ja seien die Schleusen für eine Klageflut nicht geöffnet:

«Wir müssen uns im Klaren darüber sein: Wer eine Firma einklagt, der trägt die Beweislast, muss Schaden, Widerrechtlichkeit und Kausalzusammenhang beweisen. Und wer einen Prozess verliert, zahlt.»

Deshalb sei gemäss Rechtsexperten mit weniger als einer Handvoll Klagen pro Jahr zu rechnen.

Und auf das Argument von Initiativ-Gegnern, Schweizer Unternehmen würden unter Generalverdacht gestellt, entgegnet sie: «Die Initiative bezweckt genau das Gegenteil.» Nicht in Zukunft würden Schweizer Firmen unter Generalverdacht stehen, sie stünden es bereits heute. Bieri: «Der Standort Zug steht immer wieder in einem schlechten Ruf, wenn es um die Frage geht, wie nachhaltig und sozialverträglich die hiesigen Unternehmen wirtschaften.»

Dabei handelten die meisten der über 30000 Firmen seriös. «Es sind ein paar wenige schwarze Schafe. Und die gilt es in die Verantwortung zu nehmen.»

Gegenvorschlag ist für Befürworter nur Alibi

Geht es nach Jacques Sanche, dem CEO von Bucher Industries mit Standorten in Steinhausen und Neuheim, übernimmt seine Firma bereits heute genügend Verantwortung – und das von sich aus:

«Das entspricht unseren Grundwerten. Und diese setzen wir nicht nur in Neuheim und Steinhausen um, sondern weltweit, also auch an unseren Standorten in China, Indien, Brasilien oder Malaysia.»

Gleich wie die Vertreter der beiden anderen Unternehmen gibt Sanche an, der Initiative würden wichtige und richtige Überlegungen zugrunde liegen. Aber auch er spricht sich gegen die Initiative und für den Gegenvorschlag aus: «Mit der Initiative müssten wir überprüfen, sicherstellen und dokumentieren können, dass all unsere 13000 Lieferanten und Geschäftspartner sowie möglicherweise deren Geschäftspartner weltweit jederzeit korrekt handeln. Wir befürchten einen grossen bürokratischen Aufwand, der in unserem Fall kaum etwas bewirken wird.» Die Berichterstattungspflicht, wie sie der Gegenvorschlag vorsieht, sei dagegen «zielführend und umsetzbar».

Und unnütz. So jedenfalls lässt sich die Haltung von Initiativ-Befürworterinnen wie Anna Bieri zusammenfassen. Für sie wären die verlangten Berichte nichts weiter als eine Plattform für die Unternehmen, sich von der besten Seite zu zeigen:

«Sich eine schöne, weisse Veste hinzuschreiben. Aber nur mit selber angefertigten Berichten ist es nicht getan. Man muss sich seiner eigenen Verantwortung bewusst sein, seine Handlungsweise überprüfen und bereit sein, für Fehler geradezustehen.»