Abstimmung Cham sagt klar Ja zum Projektkredit für das Schulraumprovisorium beim Schulhaus Städtli 1,2 Millionen lassen sich die Chamer Stimmberechtigten die Projektierung des Schulhausprovisoriums Städtli kosten. Über den Baukredit von rund 11 Millionen Franken wird im November abgestimmt. Linda Leuenberger 13.02.2022, 13.05 Uhr

Blick auf das Schulhaus Städtli 2. Bild: Matthias Jurt (Cham, 14. Januar 2022)

Die Gemeinde Cham kommt dem Bau eines dreigeschossigen Schulhausprovisoriums auf der Städtliwiese einen Schritt näher. Die Stimmberechtigten haben dem Projektierungskredit von rund 1,2 Millionen Franken zugestimmt. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug 82,18 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 48,05 Prozent. Das Stimmvolk hat damit den Grundstein gelegt, um künftig dringend benötigte Kapazitäten für Kindergarten, Primarschule und Modulare Tagesschule im Schulkreis Dorf zu schaffen, heisst es in einer Mitteilung der Einwohnergemeinde. Das Schulhausprovisorium soll ab Sommer 2024 zwei Kindergärten, sechs Primarschulklassen und einer Sonderklasse Platz bieten – und damit der wachsenden Zahl der Schulkinder gerecht werden. Nach 20 Jahren wird es gemäss Planung abgebrochen und anderweitig genutzt. Die Baukosten für das Provisorium werden auf 11 Millionen Franken geschätzt. Über den Baukredit stimmen die Chamerinnen und Chamer im kommenden November ab.

Immer mehr Schulkinder

Nach einer Prognose, auf die sich die Gemeinde Cham stützt, werden im Schuljahr 2035/36 fast 2300 Schulkinder in Cham zur Schule gehen. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2018/2019 waren es 1762 Schülerinnen und Schüler. Trifft die Prognose ein, entspräche das einem Anstieg von etwa 30 Prozent.

Das Bevölkerungswachstum ist in Cham schon lange Thema. Das Schulhaus Städtli wurde in den Jahren 1958 und 1959 deswegen gebaut und mehrfach erweitert. So besteht nebenan seit 1995 zum Beispiel die unabhängige zweite Schulanlage Städtli II. Mittlerweile reichen aber auch deren Platzverhältnisse kaum mehr aus. Ziel der Behörden ist es, mit dem 20-Jahre-Provisorium Zeit zu gewinnen für Sanierungen und Bauten im gesamten Schulbereich.

Auf dieser Grünfläche soll ein neues Schulgebäude entstehen. Bild: Matthias Jurt (Cham, 14. Januar 2022)

Erste von drei Phasen

Nebst der wachsenden Zahl von Schulkindern haben auch die schulergänzende Betreuung und der Bedarf an Schulraum an Bedeutung gewonnen. Wie in der Vorlage zur Abstimmung zu lesen war, müsse der Schulraum flexibel und dynamisch weiterentwickelt werden.

In diesem Zusammenhang präsentierte der Gemeinderat auch seine Strategie bezüglich weiteren Schulraums. Sie ist in drei Phasen aufgeteilt: kurzfristige Massnahmen, die innert zwei Jahren umgesetzt sein sollen, mittelfristige Massnahmen mit einer Frist von neun Jahren und langfristige Massnahmen, die über die nächsten 20 Jahre laufen. Das Schulhausprovisorium Städtli steht im Fokus der kurzfristigen Massnahmen.

Im Zentrum von Phase zwei steht der neue Schulstandort auf dem Pavatex-Areal. Die Gemeinde lässt gegenwärtig überprüfen, ob ein Primarschulhaus mit zwei Klassenzügen auf einem Teilstück des Gebietes machbar ist. Der Bezug des Schulhauses wird für das Schuljahr 2031/2032 geplant. Zu den mittelfristigen Massnahmen gehören unter anderem zudem ein Musikschulzentrum auf dem Papieriareal sowie die Sanierung des Hallenbads Röhrliberg.

Die dritte Phase beinhaltet Sanierungs- und Erweiterungsprojekte an den Schulstandorten Städtli und Kirchbühl. Dafür müsste das Schulhaus Städtli I aus dem Inventar der schützenswerten Denkmäler herausgelöst werden. Gegen die entsprechende Verfügung des Kantons erhoben zwei Verbände beim Regierungsrat Verwaltungsbeschwerde.