Abstimmung Das neue Energiereglement der Stadt Zug hält einige Neuerungen bereit Die Stadtzugerinnen und Stadtzuger stimmen am 15. Mai über die Totalrevision des Energiereglements ab. Um was geht es überhaupt? Harry Ziegler 29.04.2022, 05.00 Uhr

Seit gut 20 Jahren fördert die Stadt Zug Massnahmen, die über das gesetzliche Minimum herausgehen, was die Reduktion des Energiebedarfs betrifft. Nun hat der Grosse Gemeinderat (GGR) eine Totalrevision des Energiereglements vorgenommen. Dies zum Missfallen der städtischen SVP, die erfolgreich das Referendum ergriffen. Deshalb kommt es am 15. Mai zur Abstimmung.

Nötig wurde die Revision, weil sich einerseits die Haltung der Bevölkerung bezüglich Reduktion umweltschädlicher Energieträger geändert hat; andererseits, weil die technischen Voraussetzungen dafür heute vorhanden sind und die Gesuche um Unterstützung von Massnahmen, die Höhe der zur Verfügung stehenden Beiträge übersteigt.

Abhängigkeiten sollen reduziert werden

Um was geht es bei der Totalrevision? Laut Abstimmungsbroschüre des Stadtrats gehe es darum, primär «Abhängigkeiten zu reduzieren, die CO 2- Emissionen zu senken, lokale Ressourcen zu nutzen und damit die lokale Wertschöpfung zu unterstützen.» Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Fernwärmewerke der WWZ AG, Circulago und Fernwärme Altstadt, die wichtig seien für das Erreichen der erwähnten Ziele.

Dass laut totalrevidiertem Energiereglement neu auch «öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten sowie weitere Unternehmungen, die von der öffentlichen Hand beherrscht werden oder an denen die öffentliche Hand massgeblich beteiligt ist», Förderbeiträge erhalten sollen, stiess der SVP-Fraktion sauer auf. Sie beantragte in der Debatte im GGR, die bisherige (zu Beginn dieses Absatzes zitierte) Fassung des Energiereglements beizubehalten. Und scheiterte damit.

Energiekommission soll vorwiegend aus Fachpersonen bestehen

Alle anderen GGR-Fraktionen lehnten den Antrag zur Beibehaltung der ursprünglichen Fassung sowie einen weiteren, wonach die Energiekommission aus elf statt sieben Personen bestehen und parteipolitisch analog der Bau- und Planungskommission (BPK) des GGR zusammengesetzt sein solle, ab.

Der Stadtrat hatte bezüglich Zusammensetzung vorgeschlagen, parteipolitisch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) abzubilden. Einig war man sich, es sollten vorwiegend Fachpersonen in der Energiekommission Einsitz nehmen.

In der aus sieben Mitgliedern zusammengesetzten, bürgerlich dominierten GPK ist die SVP-Fraktion mit zwei Gemeinderäten vertreten und stellt das Präsidium. Mitte, FDP und SVP stellen zusammen fünf der sieben GPK-Mitglieder, SP und ALG-CSP je eines. Kein Mitglied in der GPK stellt die GLP.

In der BPK, die aus elf Mitgliedern besteht, überwiegen zwar auch die bürgerlichen Sitze, GLP, ALG-CSP und SP zusammen verfügen über fünf, SVP, Mitte und FDP über sechs Sitze.

Fördertopf temporär aufstocken

Das totalrevidierte Energiereglement sieht vor, die Fördermittel von aktuell 400'000 Franken jährlich zu verdoppeln und vier Jahre zu bewilligen. Bei Annahme des Reglements stünden somit jährlich 800'000 Franken, für die kommenden vier Jahre nach Inkraftsetzung also 3,2 Millionen Franken. Nach Ablauf der vier Jahre würde der jährliche Betrag wieder halbiert auf 400'000 Franken.

Der Stadtrat argumentiert, dass das alte Energiereglement eine Ungleichbehandlung potenzieller Bezüger von Fördermitteln fördere. Nach dem aktuell geltenden Reglement, «müssen Gesuche von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, aber auch anderen Institutionen, welche mit öffentlichen Geldern tätig sind – beispielsweise die Korporation Zug, die Bürgergemeinde, die Zuger Kantonalbank oder die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) – abgelehnt werden.»

Die Totalrevision ändere dies. Der Stadtrat in der Abstimmungsbroschüre: «Es ist nicht mehr zeitgemäss, wenn auf der einen Seite Organisationen, teils sogar börsenkotiert, mit Millionen von Reserven, Unterstützung erhalten und andere Institutionen keine Unterstützung bekommen, nur weil sie mit öffentlichen Geldern arbeiten.» Das sei ein falsches Zeichen, so der Stadtrat. Vielmehr hätten alle, «die etwas dafür tun, dass die Energieeffizienz besser wird», Unterstützung verdient.

SVP: «Städtische Förderung erneuerbarer Energien ist obsolet»

Das sieht die städtische SVP anders: «Ursprünglich war das Energiereglement dazu da, um die Stadtzuger Bevölkerung zum sparsamen und rationellen Umgang mit Energie und Wasser anzuregen», argumentiert sie in der Abstimmungsbroschüre. Die Unterstützung von Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energien sei ein Ziel, das 2010 im Energiereglement gefunden hat.

Zudem, so die SVP, stünde das revidierte «Energiereglement der Stadt Zug quer in der Landschaft. Der Kanton Zug erarbeitet aktuell ein neues Energiegesetz. Darin wird unter anderem festgeschrieben, dass ab 2030 für Heizungen keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden dürfen.» In naher Zukunft dürften so nur noch erneuerbare Energieträger verwendet werden. Das mache eine städtische Förderung erneuerbarer Energien obsolet.

Stadtrat und Grosser Gemeinderat empfehlen mit 28 zu neun Stimmen, der Vorlage zuzustimmen.