Abstimmung Deshalb ist der Baukredit für die Notzimmer unbestritten Die Stadtzuger entscheiden am 13. Juni über den Neubau eines Gebäudes für Notzimmer. Kostenpunkt: 6,9 Millionen Franken. Vanessa Varisco 08.06.2021, 12.50 Uhr

So soll das Gebäude (rechts) künftig aussehen. Visualisierung: PD

Die Peripherie der Stadt Zug wächst, insbesondere das Quartier Göbli. Neben dem Ökihof und dem wachsenden V-Zug-Areal soll dort ein Gebäude für Notzimmer entstehen. Über den Kredit von 6,9 Millionen Franken entscheidet das städtische Stimmvolk am 13. Juni. Sofern die Vorlage angenommen wird, wäre das Gebäude 2024 bezugsbereit. Das städtische Baudepartement hat das Baugesuch eingereicht, ab 11. Juni wird es öffentlich aufliegen.

Warum besteht Bedarf an Notzimmern? Wie der Stadtrat bereits letztes Jahr in einem Bericht ersichtlich gemacht hat, ist der Platz für Menschen in Not knapp. Aktuell verfügt die Stadt Zug über 22 Notzimmer und 8 Notwohnungen an verschiedenen Standorten und von verschiedenen Vermietern. Laut Stadtrat liegt die Auslastung der Notzimmer «bei hohen 80 bis 90 Prozent, diejenige der Notwohnungen bei nahezu 100 Prozent», wie besagtem Stadtratsbericht zu entnehmen war. In naher Zukunft werden an die 30 Notzimmer benötigt, unter anderem auch deshalb, weil die Nutzung im alten Kantonsspital befristet ist.



Der sechsstöckige Neubau wird die 30 Zimmer plus jeweils eine Küche auf jedem Geschoss fassen. Ausserdem entstehen im obersten Geschoss zwei Dreizimmerwohnungen zur Beherbergung von Familien. Das unterste Geschoss ist den Betriebs- und Nebenräumen vorbehalten.

Der Grosse Gemeinderat befürwortete das Projekt

Das städtische Parlament beriet über dieses Projekt bereits Anfang des Jahres. Obwohl die Diskussion an jenem Abend lange hin und her ging und gewisse Votanten mit Optimierungsvorschlägen um sich warfen, fiel das Resultat der Abstimmung eindeutig aus und eine Grossmehrheit sprach sich für den Baukredit aus. Denn über den Bedarf an Notzimmern war man sich einig, für Gespräche sorgten eher Reorganisationspunkte, die mit dem Neubau einhergehen.

Eine Änderung betrifft die Betreuung: Zurzeit werden die Notzimmer durch die Sozialen Dienste betreut. Ab Bezug des Neubaus soll eine geeignete externe Organisation diese unterhalten und den täglichen Betrieb mit eigenem Personal regeln. Dazu zählen neben Hauswirtschaft und Administration auch die soziale Arbeit sowie die psychosoziale Betreuung. Die Sozialen Dienste weisen die Bewohnerinnen und Bewohner zu und sind verantwortlich fürs Inkasso. Dazu liegt ein Rahmenkonzept des Departements Soziales, Umwelt und Sicherheit vor, das Zuständigkeiten und Abläufe regelt.

Gemäss dem Stadtratsbericht leiden Menschen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die ein Notzimmer beziehen, zusätzlich an psychischen und sozialen Beeinträchtigungen oder Belastungen durch eine Suchterkrankung. Männer seien in der Regel deutlich stärker betroffen als Frauen.