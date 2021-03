Abstimmung Im Kanton Zug sinken die Steuern Die Zugerinnen und Zuger befürworten klar eine Änderung des kantonalen Steuergesetzes. Der Steuerfuss wird befristet von 82 auf 80 Prozent sinken. Im Gesamtpaket ist allerdings mehr enthalten, als bloss der Steuerfuss. Harry Ziegler 07.03.2021, 15.32 Uhr

Es war zu erwarten, dass die Zugerinnen und Zuger die von Kantons- und Regierungsrat befürwortete Änderung des Steuergesetzes annehmen. 66,4 Prozent der Zugerinnen und Zuger legten am Sonntag ein Ja in die Urne. Alle Gemeinden sagten Ja, am deutlichsten Walchwil (72,3 Prozent). Die Stimmbeteiligung lag bei 59,7 Prozent.