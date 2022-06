Abstimmung Stimmberechtigte der Stadt Zug sagen deutlich Ja zum Kauf des Zurlaubenhofs Mit 5’928 zu 600 Stimmen haben die Stadtzuger Stimmberechtigten dem Erwerb des Zurlaubenhofs durch die Stadt Zug zugestimmt. 19.06.2022, 13.37 Uhr

«Ich hatte es gehofft und auch vermutet, dass der Kauf des Zurlaubenhofs angenommen wird, aber so klar und deutlich, das ist fulminant! Toll, dass wir den Zurlaubenhof für die Stadtzuger Bevölkerung sichern konnten», wird Stadtrat André Wicki, Vorsteher des Finanzdepartements der Stadt Zug am Abstimmungssonntag in einer Mitteilung der Stadt zitiert. 5’928 Stimmberechtigte haben ein Ja und 600 ein Nein in die Urne gelegt. Die Stimmbeteiligung lag bei 39.12 Prozent.