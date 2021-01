Abstimmungen Die Zuger SP sagt Nein zum Steuergesetz und zu längeren Ladenöffnungszeiten Die SP Kanton Zug hat per Online-Versammlung zweimal die Nein-Parole zu den kantonalen Abstimmungen vom 7. März gefasst. 26.01.2021, 14.30 Uhr

(haz) Mittlerweile sei klar, dass die Corona-Krise noch lange nicht bewältigt sei. Neben der dringend nötigen Soforthilfe für jene, die durch die Pandemie in Not geraten sind, wird es, laut Medienmitteilung der SP Kanton Zug, langfristig Mittel brauchen, um neben den wirtschaftlichen auch die sozialen, gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Ausgerechnet jetzt auf Steuerinnahmen zu verzichten, sei fahrlässig, sas Steuerpaket als Corona-Stützmassnahme untauglich. Von einem ausgewogenen Paket kann keine Rede sein. Es bevorteile überproportional jene, die trotz Krise finanziell gut dastünden und keine Hilfe benötigten, während es für Notleidende keinerlei Verbesserung bringe, heisst es in der Mitteilung weiter.