Leserbriefe Abstimmungsbüchlein und Tierwohl «Das Tierleid nimmt nicht ab», Ausgabe vom 4. Februar 07.02.2022, 13.07 Uhr

Der Autor zeigt sich in seinem Kommentar erstaunt darüber, dass der Bund uns Stimmbürger an der Nase herumführt mit dem Text im Abstimmungsbüchlein zur Abstimmung vom kommenden Sonntag über Tierversuche. Erstaunt ist er, weil völlig klar ist, dass die Initiative sowieso versenkt wird. Weshalb also riskiert der Bund einen Vertrauensverlust ohne Not?