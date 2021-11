Abwasserreinigung in der Region Zug Bald fliesst auch Zürcher Abwasser in die Reinigungsanlage Schönau in Cham Der Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee wächst in Richtung Norden. Ab Ende des kommenden Jahres kümmert sich die Abwasserreinigungsanlage Schönau in Cham auch um die fachgerechte Aufarbeitung des gebrauchten Wassers von drei Gemeinden aus dem Säuliamt. Marco Morosoli 09.11.2021, 14.00 Uhr

Den Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ) gibt es seit mehr als fünfzig Jahren. Die Abwasserreinigungsanlage in der Schönau, sie liegt am Unterlauf der Lorze in der Gemeinde Cham, haben die angeschlossenen Gemeinden in den Jahren 1977 bis 1982 sukzessive ausgebaut. Alle Zuger Gemeinden – ausser Neuheim – gehören dem Verband an. Neuheim ist abwassertechnisch eine Einzelmaske im Kanton Zug, weil topografische Gründe dagegen gesprochen haben. Seit der Gründung ist das Verbandsgebiet stetig gewachsen. Kürzlich ist bekannt geworden, dass sich der GVRZ in Richtung Norden ausdehnt. Ab Ende 2022 fliessen auch die Abwasser der Gemeinden Mettmenstetten, Kappel am Albis und Knonau durch die Anlage in der Schönau.

In der Kläranlage Schönau in Cham wird ein neuer Gasspeicher gebaut. Im Bild: Geschäftsführer Fabrice Bachmann. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 8. November 2021)

Das Andocken an die ARA Schönau begingen am vergangenen Freitag, 5. November, Vertreter der drei Gemeinden aus dem Säuliamt, die GVRZ-Vizepräsidentin Eliane Birchmeier und der GVRZ-Geschäftsführer Fabrice Bachmann in einem symbolischen Akt. Birchmeier, sie ist Zuger Stadträtin, sagte im Vorfeld zu diesem symbolischen Akt: «Für den GVRZ sind konstante bauliche und technische Optimierungen an der eigenen Infrastruktur zentral.» In Bezug auf die Erweiterung des Gewässerschutzverbands resultiere ein doppelter Nutzen. Einerseits sicherten solche Erweiterungen den Werterhalt. Zudem ermögliche eine Ausdehnung der bewirtschafteten Fläche auch Kapazitätserweiterungen.

Bevölkerungsschub bringt die Anlage Schönau nicht ans Limit

Wie der Geschäftsführer des Gewässerschutzverbands Fabrice Bachmann erklärte, könne das Mehr an Abwasser problemlos bewirtschaftet werden: Bis vor wenigen Jahren bewältigte unsere Reinigungsanlage, aufgrund der ansässigen Industrie, noch deutlich höhere Schmutzfrachten als heute. Da diverse Betriebe heute nicht mehr am Netz sind, könnten diese frei gewordenen Kapazitäten das Bevölkerungswachstum in der Region problemlos bewältigen. Stadträtin Eliane Birchmeier strich beim Spatenstich heraus, dass «saubere Gewässer keine Selbstverständlichkeit sind». Dann fügte sie noch an: «Nur dank guter Infrastruktur, konstanten Unterhalts und umsichtigen Betriebs können wir die hohe Wasserqualität in unseren Bächen, Flüssen und Seen sicherstellen.»

Ab dem Zeitpunkt, wenn Abwasser aus den drei Zürcher Gemeinden zur ARA Schönau fliesst, schluckt diese Anlage das Abwasser von 165'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Fabrice Bachmann will auch noch erwähnt haben, dass der Anschluss der drei Zürcher Gemeinden aus technischen, ökologischen wie auch wirtschaftlichen Überlegungen ganz einfach Sinn mache. Stillstand kann sich der GVRZ per se gar nicht leisten, denn die vom Bund gemachten Auflagen sind in ihrer Umsetzung Mal für Mal anspruchsvoller.

Dass der GVRZ mit seinen Ressourcen umzugehen weiss, äussert sich darin, dass die heute noch in Betrieb stehende Abwasserreinigungsanlage in Knonau in ein Pumpwerk umgenutzt wird. Der Gewässerschutzverband unterhält insgesamt ein Abwasserkanalnetz von 75 Kilometern. Dazu kommen noch 20 Pumpwerke, 10 Regenbecken, vier Speicherstollen und mehrere Durchflussmessstellen. Im Herz des GVRZ in der Schönau durchläuft das Abwasser mittlerweile vier Reinigungsstufen: mechanisch, biologisch, chemisch und seit zwei Jahren ist eine Anlage in Betrieb, welche Mikroverunreinigungen eliminiert.

Speist die ARA Schönau bald auch Gas ins Netz ein?

Der Gewässerschutzverband baut aber nicht nur ausserhalb seiner Mauern. Auf dem Gelände der ARA Schönau steht seit kurzem ein neues Wahrzeichen: eine weiss schimmernde Kugel. Es handelt sich hierbei um einen neuen Gasspeicher. Er ersetzt einen Gasometer älterer Bauart. Wie in einer Medienmitteilung des GVRZ zu lesen ist, handelt es sich hierbei um einen Doppelmembran-Gasspeicher. Er verfügt über ein Volumen von 2000 Kubikmetern. Bei der Abwasserreinigung fallen grosse Mengen an Klärschlamm an. Dieses Produkt kommt in sogenannte Faultürme, wo Mikroorganismen die organischen Bestandteile des Schlamms abbauen. Bei diesem Prozess entsteht methanhaltiges Klärgas. Diesen Treibstoff nutzt die ARA zur Wärme- und Stromgewinnung. Wie der GVRZ-Geschäftsführer Fabrice Bachmann erklärte, seien derzeit Abklärungen im Gange, ob diese Energie allenfalls ins Gasnetz eingeleitet werden könnte. Dies geschieht wohl vor dem Hintergrund, dass die Gaspreise derzeit weltweit durch die Decke gehen. Der besagte Gasspeicher soll ab Anfang 2022 nutzbar sein.