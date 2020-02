Leserbrief Adieu Josef Wüest 05.02.2020, 13.27 Uhr

Mit Josef Wüest hat sich ein begabter, stiller Mensch von uns verabschiedet. Jahrelang hat er mit seinem grossen Wissen die Fachbuchabteilung der Buchhandlung Balmer betreut. Seine Ratschläge waren vielen Kunden sehr wertvoll. Lange Zeit auch wurden von ihm Reiseberichte und Bilder in der Zeitung veröffentlicht. Er hat stets unbekannte Orte ausgewählt, und diese mit dem ihm eigenen Stil eindrücklich beschrieben und gekonnt fotografiert. Er war ein Mensch, der in Zurückhaltung und Bescheidenheit lebte. Alle, die ihn kannten, werden ihn mit Hochachtung in Erinnerung behalten.