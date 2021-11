Advent In Hünenberg kommt mit drei Anlässen Vorweihnachtsstimmung auf Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es eine Iffelen- und Chlausfeier, sowie einen Apéro beim Lichterweg. 22.11.2021, 15.17 Uhr

Der Lichterweg Hünenberg führt von der Zentrumsstrasse im Dorfzentrum bis nach Hünenberg See. Bild: Stefan Kaiser (19. Dezember 2020)

Der 39. Weihnachtsmarkt findet am Freitag, 26. November, von 15.30 bis 20.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Hünenberg statt. Laut Medienmitteilung gibt es neben Marktständen ein breites kulinarisches Angebot an den Verpflegungsständen sowie ein Nostalgiekarussell. Vor dem Zentrum «Heinrich von Hünenberg» wird zudem ein offenes Festzelt aufgebaut. Mit weihnachtlichen Klängen sorgen die Musikschule Hünenberg sowie ein Drehorgelspieler für eine stilvolle Adventsstimmung.

Eine gute Woche später, am Donnerstag, 2. Dezember, steht dann die Iffelen- und Samichlausfeier an. Diese beginnt um 18.45 Uhr in der Kirche Heilig Geist mit anschliessender Bescherung der Kinder auf dem Dorfplatz. Teilnehmende sind der Samichlaus mit seinem Gefolge, diverse Iffelen- und Fackelträger sowie Trychler. Für die Verpflegung sorgt die Guggenmusik Quaker. Es findet kein Iffelen- und Chlausumzug statt. Organisiert wird der Anlass von der Klausgruppe Hünenberg.

Warmer Punsch in der Obstanlage

Und am Donnerstag, 9. Dezember, schliesslich gibt es von 18 bis 20.30 Uhr einen Apéro am Lichterweg. Das Werkdienst-Team schenkt an diesem Abend mitten in der Obstanlage «Hubel» alkoholfreien Punsch und Glühwein aus. Die Getränke sind kostenlos. Es wird eine Sammlung zu Gunsten von benachteiligten Menschen durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit, Würste zu kaufen und diese am offenen Feuer zu grillieren. Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt.

Besuch des Lichterweges: Romantischer und besinnlicher Abend- beziehungsweise Nachtspaziergang entlang des Lichterweges zwischen Hünenberg Dorf und Hünenberg See. Er führt von der Chamerstrasse via Zentrumstrasse im Dorf über die Obstanlagen Hubel bis zur Huobstrasse und der Luzernerstrasse in Hünenberg See (oder umgekehrt).

Die Lichter des Lichterweges leuchten jede Nacht vom Freitag, 26. November 2021, bis Freitag, 7. Januar 2022. (cro)