Adventsstimmung Die Kerzen auf dem Lichterweg auf dem Zugerberg brennen bald Was im letzten Winter als Teamidee entstanden ist, hat sich bereits erfolgreich etabliert: der Lichterweg auf dem Zugerberg. Am Samstag, 4. Dezember, werden die Kerzen dieses Jahr ein erstes Mal angezündet. 02.12.2021, 14.00 Uhr

Eine wunderschöne Schneelandschaft, viel frische Luft, Kerzenschein und Ruhe. Diese Zutaten brachten das Team der Zugerberg Bahn im Winter 2020 auf den Gedanken, einen Lichterweg auf dem Zugerberg ins Leben zu rufen. Mit viel Tatendrang und persönlichem Engagement entstand ein wunderschöner Adventsweg. Der Erfolg gab dem Team recht, und so wird der Lichterweg laut Medienmitteilung der Zugerberg Bahn auch dieses Jahr wieder durchgeführt.

Mit dem Eindunkeln werden die Kerzen angezündet

Am Samstag, 4. Dezember, ab 16.30 Uhr wird mit dem Eindunkeln der Weg ein erstes Mal erhellt. Die Route beginnt bei der Bergstation Zugerberg und führt Richtung Abenteuerspielplatz Schattwäldli. Vorbei am Häuschen mit den Krippenfiguren der drei Könige führt der Weg in Richtung Hintergeissboden. Rund 50 Laternen säumen den Weg. Sie sind mit Gedanken bestückt, die zum Nachdenken anregen. Der Lichterweg endet bei einer wunderschön geschmückten Krippe, die im Wald leuchtet. Besucherinnen und Besucher können dort im Lichterbuch ihre Wünsche und Hoffnungen in einem Buch teilen. So lässt sich das vergangene Jahr Revue passieren und mit guten Gedanken ins neue Jahr starten.

Gut 50 Laternen erleuchten den Lichterweg auf dem Zugerberg. Bild: PD

Der Lichterweg kann vom 4. Dezember bis zum 6. Januar 2022 besucht werden. Während dieser Zeit verkehrt die Zugerbergbahn zwischen 18.00 bis 21.00 Uhr im Viertelstundentakt. Der Lichterweg Zugerberg eignet sich für Familien mit Kindern, als romantischer Abendspaziergang oder als Teamausflug an der frischen Luft.

Mit Zugiblubbi und Samichlaus auf dem Lichterweg

Am 8. Dezember laden Zugiblubbi und Samichlaus dazu ein, gemeinsam den Lichterweg zu entdecken. Der Treffpunkt ist bei der Bergstation Zugerberg. Es stehen zwei Zeitpunkte zur Verfügung: 15.05 Uhr und 18.05 Uhr. Diese Zeiten sind mit den Ankunftszeiten der Zugerbergbahn abgestimmt. Die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr wird empfohlen.

Auf einem gemeinsamen Spaziergang bis zur Krippe entdecken die Kinder den Lichterweg. Am Ziel angekommen erwartet sie eine kleine Überraschung. Der Ausflug dauert rund eine Stunde, die Rückreise erfolgt individuell. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (haz)

Hinweis: Weitere Informationen zum Lichterweg finden Sie unter www.zbb.ch