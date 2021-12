Adventszeit Steinhausen bekommt einen Lichterweg Werden auf anderen Lichterwegen Kerzen oder LED-Lämpchen entzündet, sind es in Steinhausen einheimische Finnenkerzen. Erstmals am Donnerstag, 16. Dezember. 02.12.2021, 18.30 Uhr

Im Advent dunkelt es abends besonders früh ein. Entsprechend gerne wird diese Jahreszeit erhellt durch stimmungsvolles Licht – drinnen wie draussen. Während in der guten Stube angenehme Beleuchtung oder die Kerzen auf dem Adventskranz Wärme und Behaglichkeit verströmen, sind es im Freien vielerorts Lichterwege, welche das Dunkel erhellen.

Sie organisieren den Steinhauser Lichterweg (von links): Markus Amhof (Gemeinderat Steinhausen), Thomas Meierhans (OK-Präsident Lichterweg 2021). Konrad Burch (Präsident Rebbaugenossenschaft Steinhausen) vor dem errichteten Weihnachtsbaum auf dem Rebberg Erli. Bild: PD

Ob alleine oder in einer Gruppe absolviert, laden Lichterwege in der besinnlichen Vorweihnachtszeit ein zu einem entschleunigenden Spaziergang. Eine ruhige und doch gesellige Einstimmung auf Weihnachten ist laut Medienmitteilung der «Die Mitte» Steinhausen dieses Jahr auf dem erstmals organisierten Lichterweg in Steinhausen möglich.

«Wo andernorts Wege mit Lichtgirlanden ausgeleuchtet werden, sind es bei uns Finnenkerzen aus dem Steinhauser Wald», wird OK-Präsident Thomas Meierhans in der Mitteilung zitiert. Meierhans ist Kantonsrat Die Mitte Steinhausen, welche den Lichterweg an drei Abenden in Zusammenarbeit mit der Rebbaugenossenschaft Steinhausen organisiert.

Start beim Friedhof Erli – Musik und Geschichten warten

Der besondere Steinhauser Lichterweg startet beim Friedhof Erli – wo man vorher oder nachher noch bei einem warmen Getränk verweilen kann – und führt dann entlang einer Strecke von 700 Metern hinauf zum Rebberg Erli. Unterwegs lädt die Musikgesellschaft Steinhausen mit weihnächtlichen Melodien zum Verweilen ein. Oben auf dem Rebberg angekommen, kann eine unerwartete Rundsicht auf die flächenmässig kleinste Zuger Gemeinde genossen werden. Und unter dem auf dem Rebberg errichteten Lichterbaum darf man sich auf Erzählungen der Zugerin Geschichtenerzählerin Maria Greco freuen. «Kommen Sie nach Steinhausen, nehmen Sie Ihre Liebsten an der Hand und geniessen Sie einen stimmungsvollen Spaziergang entlang unserem besonderen Lichterweg», so Thomas Meierhans. (haz)