Trotz Corona: Zuger Weihnachtsmärkte finden statt

Adventszeit Zuger Weihnachtsmarkt-Organisatorinnen wollen den Besuchern trotz Corona ein Erlebnis bieten Nachdem im vergangenen Jahr kaum ein Weihnachtsmarkt stattfinden konnte, «wiehnächtelet» es in Zug dieses Jahr wieder. Bis es so weit ist, haben die Organisatorinnen allerdings noch alle Hände voll zu tun.

«Lange wussten wir nicht, ob wir überhaupt einen Weihnachtsmarkt durchführen dürfen», sagt Mirjam Iten, die in der Gemeinde Baar seit vier Jahren für das Marktwesen zuständig ist. «Ende September hat der Gemeinderat dann grünes Licht gegeben.»

Dass der Baarer Christchindlimärt stattfinden konnte, stand also fest, nur: wie? Es folgte ein zweiwöchiges «Hin und Her» von Anfragen der Gemeinde an den Kanton, vom Kanton an den Bund und wieder zurück. Regeln wurden aufgestellt und wieder revidiert, was im Voraus angedacht wurde, war verworfen. Die Organisation des Markts musste innert kurzer Frist und unter ständig wechselnden Umständen geschehen. Iten:

«Wir konnten nicht wie gewohnt das alte Konzept aus der Schublade holen und es anpassen.»

40-Jahr-Jubiläum fällt ins Wasser

Eine der Auflagen, deren Umsetzung Mirjam Iten und ihre Teamkollegin am meisten herausforderte, ist der Einbahnverkehr am Christchindlimärt. «Dafür mussten wir den Marktplan neu zeichnen und durchdenken. Es eröffneten sich zahlreiche Fragen, zum Beispiel, wo denn der Strom durchgeleitet werden sollte.» Eine Herausforderung – bedenkt man die über 130 Marktstände am Märt.

Das Angebot am Christchindlimärt wird ähnlich sein wie jenes vor Corona: allerlei Handgemachtes aus der Region. «Wir spüren, dass die Leute dankbar sind, dass sie ihre Ware bei uns wieder anbieten dürfen», so Mirjam Iten. Und sie freue sich auch, dass überhaupt wieder ein Markt stattfinden kann. «Leider», sagt sie, «können wir aber all die kleinen Veranstaltungen, die normalerweise rund um den Christchindlimärt stattfinden, dieses Jahr nicht durchführen.» Kein Klauseinzug, keine Bühne mit Musik, keine Märlistube. Und auch des Christchindlimärts 40-jähriges Jubiläum von letztem Jahr kann heuer nicht gebührend nachgefeiert werden:

«Wir hätten viele spannende Aktionen geplant gehabt. Aber da hat uns Corona nun endgültig einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

Wäre es denn angesichts der Umstände nicht einfacher gewesen, auf den diesjährigen Märt zu verzichten und dafür nächstes Jahr wieder das volle Programm zu bieten?

«Nichts machen ist immer einfacher, klar. Aber wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern ein Stück Normalität zurückgeben», sagt Iten. «Der Christchindlimärt ist gut für die Seele und fürs Gemüt. Eine Gelegenheit, mal nicht an Corona zu denken.»

Mehr Kulinarik in der Zuger Altstadt

«Nichts machen» war für die «Freunde der Zuger Altstadt» ebenfalls keine Option, sagt Simone Glarner, Mitglied der Gruppierung und von Berufs wegen Eventmanagerin. Der Weihnachtsmarkt in der Zuger Altstadt ist einer der wenigen, die letztes Jahr trotz Pandemie stattgefunden haben. «Wir haben unseren Markt damals von drinnen nach draussen verlegt und konnten die Auflagen so glücklicherweise erfüllen.» Das macht es dieses Jahr etwas einfacher. «Bei der Planung des diesjährigen Markts konnten wir auf das Konzept von 2020 zurückgreifen und es ausweiten», so Glarner.

Vor allem, was die Kulinarik betrifft, haben die Altstadt-Freunde aufgestockt:

«Wir wollten keine Foodstände von weit her ‹einkaufen›, sondern haben versucht, unsere lokalen Restaurants einzubinden. Sie haben nun eigene Marktstände, an denen sie ihre Kost anbieten können.»

Allgemein sei die Anzahl Marktstände auf 20 gewachsen. Und natürlich werden wie gehabt auch die Läden der Zuger Altstadt geöffnet sein.

Aus dem Archiv: der Weihnachtsmarkt in der Zuger Altstadt. Bild: Stefan Kaiser

Der Mehraufwand, welcher durch die Pandemiesituation entstanden ist, reut Glarner nicht. Es sei ja der Zweck der «Freunde der Zuger Altstadt», etwas in der und für die Zuger Altstadt zu machen.

«Uns spielt es keine Rolle, wenn wir mehr Stunden mit Organisieren verbringen, sondern wir freuen uns, überhaupt einen Markt veranstalten zu können.»

Kaum Veränderungen in Steinhausen

Trotz Pandemie kaum etwas verändert hat sich bei der Organisation des Weihnachtsmarkts in Steinhausen, wie Gemeindeschreiberin Cécile Banz mitteilt. Am 48 Marktstände starken Weihnachtsmarkt mussten lediglich die Abstände zwischen den Ständen auf anderthalb Meter vergrössert werden, was mit kaum Mehraufwand verbunden war. Banz: «Einzig die Covid-Richtlinien müssen noch ausgearbeitet werden, ansonsten sollte es auch für die Schaustellerinnen und Schausteller keine grossen Veränderungen geben.»