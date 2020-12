Ägeri on Ice: Den Winterzauber gibt es heuer ausschliesslich draussen Die Aufbauarbeiten für das Ägeri on Ice gehen in die Schlussphase. Dieses Jahr bleiben die Gastrobetriebe coronabedingt aber geschlossen. Vanessa Varisco 03.12.2020, 05.00 Uhr

Am Dienstag lag noch der Neuschnee auf dem Eisfeld, seit Mittwoch wird weitergearbeitet. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 1. Dezember 2020)

Gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Rutschpartie im Ägerital freuen: Die Aufbauarbeiten für die Eisbahn im Birkenwäldli laufen – nach dem Schneefall – seit Mittwoch wieder. Am 18. Dezember soll das Ägeri on Ice eröffnet werden. Die Gäste müssen sich allerdings mit pandemiegeschuldeten Neuerungen anfreunden. So ist das Ägeri on Ice dieses Jahr eine Veranstaltung unter freiem Himmel, die geschlossenen Räumlichkeiten fallen gänzlich weg. Deshalb gibt es dieses Jahr kein Ägeri- und kein Andermattsstübli, dafür ein offenes Chnusperhüüsli, wie auf der Website zu lesen ist.