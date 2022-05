Musical "Stonehill Manor 2" wird in Unterägeri aufgeführt

Ägerihalle Ein Zirkus auf der Suche nach dem Glück im Wilden Westen: Dieses Musical hat alles, was ein Musical braucht Am Donnerstag präsentierte der Musicalclub «Fairytale» seine neue, aufwendig inszenierte Show. Die gelungene Uraufführung faszinierte unter anderem mit der grossen Bandbreite an Kostümen. Fabian Gubser 27.05.2022, 15.15 Uhr

Stolz tritt das Artistenduo durch den roten Vorhang in die Zirkusmanege – die Artistin im knappen Glitzerkleid, ihr Partner im schwarzen Turnanzug. Ihr Auftritt wird immer wieder durch Applaus unterbrochen. Für gewagte Posen hievt sie ihn in die Luft, er klettert auf ihre Schultern und am Schluss stehen beide auf dem Kopf. Imposant! Die Musik im Hintergrund stützt den Spannungsbogen, dass das Publikum kurz den Atem anhält. Die beiden Artisten meistern ihre Aufgabe tadellos.