Ägerisee So viele Gäste wie noch nie befördert Noch nie erkundeten so viele Gäste den Ägerisee per Kursschiff wie diesen Sommer. 12.10.2022, 17.10 Uhr

Die Ägerisee Schifffahrt wartet mit Rekordzahlen auf. Bild: Ägerisee Schifffahrt

Gut gestartet und weitergeführt und hervorragend abgeschlossen – so lässt sich die Sommersaison 2022 der Ägerisee Schifffahrt zusammenfassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Ägerisee Schifffahrt hervor. Nach dem zweiten Pandemie-Winter kamen die Gäste direkt mit Saisonstart am 1. Mai zahlreich an Bord. Das Bedürfnis nach Weite und Erholung war offensichtlich gross.