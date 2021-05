Ägerital Der Beruf war für Inge und Jürg Rother mehr eine Berufung Das reformierte Pfarrer-Ehepaar ist in Pension gegangen. Die beiden 64-Jährigen hinterlassen zahlreiche umgesetzte Projekte. Monika Wegmann 03.05.2021, 05.00 Uhr

Inge und Jürg Rother haben in Oberägeri ihr Zuhause gefunden. Bild: Maria Schmid (29. April 2021)

«Wir sind für die Menschen da und nicht umgekehrt.» Das war das Leitmotiv von Jürg und Inge Rother, für die der Beruf stets eine Berufung bedeutete. Gemeinsam haben sie sich im reformierten Bezirk Ägeri engagiert, wenn auch mit unterschiedlichen Aufgaben. «Wenn Leute zu uns gekommen sind, haben wir ihnen gegeben, was sie gebraucht haben, egal ob es Reformierte oder Katholiken waren», sagt Jürg Rother.

Als die Familie 1985 mit zwei Kindern von Rheinwald ins Ägerital zog, begann Jürg Rother seine Tätigkeit als Gemeindehelfer und Jugendarbeiter neben seinem 50-Prozent-Pensum als Präsident des Schweizerischen Dachverbandes der Jugendorganisationen. Auch als er 1988 zum Pfarrer ordiniert wurde, blieb die Jugendarbeit des Tals ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Schon bald übernahm er deren Leitung. Weitere Aufgaben kamen sukzessive hinzu. So war er Gefängnisseelsorger, Mitgründer des Claro-Weltladens, Mitarbeiter bei der Asylbrücke und im kantonalen Care-Team nach dem Attentat im Zuger Kantonsrat sowie Kirchenratsmitglied der Reformierten Kirche Zug.

Das Ehepaar Rother an der Hochzeitsfeier der Prinzessin Karin zu Schaumburg-Lippe in Morgertan.

Bild: Chris Iseli (15. August 2009)

An Kreativität hat es ihnen nicht gemangelt

Anfangs sei ihnen der Aufbau der Kontakte wichtig gewesen, durch die Vernetzung habe das bald geklappt. «Frauen mit Kindern haben es da leichter», ist Jürg Rother überzeugt, was seine Frau Inge sofort bejaht, die damals einige Jahre Religionsunterricht erteilte und den Bereich «Frauen und Ökumene» initiierte. Zudem regte sie neue Angebote für ältere Menschen an, und dank ihr kam der erste «Letzte-Hilfe-Kurs» im Kanton zu Stande. Inge Rother hatte in dieser Zeit auf dem zweiten Bildungsweg das Theologiestudium absolviert und danach in verschiedenen Kirchgemeinden gearbeitet, erst im Jahr 2018 wurde sie im Bezirk Ägeri als Pfarrerin eingesetzt.

Inge Rother war 2018 1.-August-Rednerin in Alosen. Bild: Stefan Kaiser

Was bei den Rothers immer im Vordergrund stand, waren die Gottesdienste. Bei den verschiedenen Formen konnten sie erfolgreich ihre Kreativität spielen lassen: So gab es die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Mountainbike-, «Praise»- oder «Soul on Sunday»-Gottesdienste. Letztere seien am beliebtesten gewesen. Bei Inge Rothers «Praise»-Angebot habe es zudem jedes Mal eine Steigerung gegeben: «Es war unser Ziel, mehr Menschen anzusprechen. Man muss die neuen Generationen gluschtig machen und Angebote entwickeln, das ist ein Prozess.»

Jürg Rother hat sich auch als Autor betätigt. Bild: Alexandra Wey (Oberägeri, 9. April 2001)

Die Pfarrerin hat festgestellt, dass das Verhalten der Menschen heute völlig anders sei als vor 30 Jahren: «Der Bedarf an zusätzlichen Veranstaltungen ging zurück, heute wird mehr abgeholt.» Jürg Rother sagt humorvoll: «Wir hatten viele Ideen, mit langen Tagen und kurzen Nächten», und seine Frau ergänzt: «Ja, wir haben uns gegenseitig angesteckt und den Aufwand nicht gescheut. Uns sind in jüngeren Jahren regelrecht Flügel gewachsen, denn im Laufe der Zeit hatten wir vier Kinder, und ich staune noch heute, was trotzdem alles möglich war. Ich habe festgestellt, dass wir auch viel zurückbekommen haben.» Über den Kanton hinaus bekannt wurde Jürg Rother durch das Konfirmationsprojekt «Experience». Im April 2021 hat er die letzte «Konf-Woche» mitgestaltet.

Jürg Rother in der Kirche Mittenägeri. Bild: Alexandra Wey (1. September 2005)

«Das Projekt war von Beginn an mein Konzept und konnte auf verschiedenen Ebenen ausgebaut werden, bis zur professionellen Leiterausbildung.»

Stolz erzählt er, dass inzwischen nicht nur die 10 bis 15 Konfirmanden ins Lager kämen, sondern auch viele Ehemalige, sodass sie 40 bis 50 Personen seien. «Im letzten Lager waren sogar zwei Kinder von Müttern dabei, die bei mir im ersten Konf-Lager waren.»

Bevölkerung schätzte ihre Arbeit wert

Nach all den Jahren des Engagements in vielen Gremien hat für die 64-Jährigen eine neue Lebensphase begonnen: Ende März traten die Rothers den sogenannten Ruhestand an und räumten die Wohnung im Pfarrhaus Mittenägeri, sie wollten in Oberägeri bleiben und wohnen nun am Bachweg. Während Jürg nach den vielen, vielen Aufgaben und Projekten und dem Abschluss des letzten «Konf-Lagers» vor wenigen Tagen gerne einmal pausiert und mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen möchte, plant seine Frau Inge, weiterhin als freiberufliche Pfarrerin und Kursleiterin tätig zu sein. Beide sind dankbar über die Zeichen der Wertschätzung, die sie seitens der Bevölkerung und der Kirchgemeinde immer wieder zu spüren bekamen. So sagt Jürg Rother:

«Die Arbeit in Ägeri war für uns nie ein Müssen, sondern immer ein Dürfen.»

Und seine Frau ergänzt: «Für mich war auch die Ehrenamtlichkeit ein Privileg – und stets ein Geschenk.»