Wolfssichtungen in Zug und Region: Wird sich ein Rudel bilden?

Ägerital Immer mehr Wölfe werden in Zug und Region gesichtet – eine Rudelbildung lässt sich nicht ausschliessen Im Kanton Zug und drumherum werden immer mehr Hinweise auf Wölfe gemeldet; ein Wolf konnte bestätigt werden. Was bedeutet das für Zuger Hirten? Und wird sich bald ein Rudel bilden? Eine Übersicht. Linda Leuenberger 04.05.2022

Seit vier Jahren treiben sich immer wieder Wölfe im Kanton Zug herum. Ab dem Sommer 2020 war es für fast zwei Jahre ruhig auf Zuger Boden, bis Privatpersonen im April nun mehrere Wolfsichtungen im Ägerital meldeten.

Sachkundige vermuten, dass sich einer oder zwei Wölfe im Kanton Zug befinden. Symbolbild: Romano Cuonz

Beim Fall am 11. April in Oberägeri konnte das Zuger Amt für Wald und Wild dank eines privaten Videos bestätigen, dass es sich um einen Wolf gehandelt hatte. Es bleibt aber vorerst unklar, ob der Wolf bereits bekannt ist. Genauso, ob es dasselbe Tier war, das einer jungen Frau zweieinhalb Wochen später in Unterägeri auf der Strasse begegnet ist.

Risse, Sichtungen und ein toter Wolf

Seit Ende März gibt es in der Region Zürich-Zug-Schwyz vermehrt Hinweise auf Wölfe. Wie viele genau umherstreifen, bleibt aber offen, zumal derselbe Wolf mehrmals gesichtet werden kann. Die folgende Aufzählung soll einen Überblick über die jüngsten Vorkommnisse in der Region bieten.

Auf der Alp sind die Schafe dem Wolf ausgeliefert

Saro Keinath ist Schäfer in Menzingen. Im Winter hirtet er um die 400 Schafe, im Sommer sind es 1100. «Die Wölfe akzeptieren unsere Zäune momentan noch», sagt Keinath. Er zäunt seine Herde mit Flexinetzen ein, die etwas über einen Meter hoch sind.

Springt ein Wolf da nicht einfach drüber? «In der Natur hüpfen Wölfe nicht», sagt Keinath. «Aber klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das lernen.» So weit sei es im Kanton Zug noch nicht:

«Es scheint hier noch genügend Wild zu geben, von dem sich die Wölfe ernähren können.»

Auf seiner Weide in Menzingen könne Saro Keinath seine Schafe schützen, wie er sagt. «Im Sommer auf der Alp mit 1100 Tieren ist das aber fast unmöglich.» Der Wolf finde immer einen Weg zur Herde. Mindestens neun Hunde bräuchte Saro Keinath, um seine Herde auf der Alp richtig zu schützen. Zwei Herdenschutzhunde hat er sich nun besorgen können. Sie sind aber erst zweijährig und müssen ausgebildet werden – ein grosser Mehraufwand für den Menzinger Hirten.

Rudelbildung in Zug unwahrscheinlich, aber möglich

Einen Grundschutz haben im Kanton Zug alle Nutztierhalter, sagt Ueli Staub, Geschäftsführer des Zuger Bauernverbands. Der maximale Wolfsschutz sei aber aufwendig und kostspielig. Viele würden eher die Weidehaltung aufgeben, als in wolfssichere Gehege zu investieren. «Auch bei vorbildlichem Herdenschutz kann ein einziger Wolf wie in Bonstetten grossen Schaden anrichten», sagt Staub. «Und im Rudel sind die Wölfe noch viel unberechenbarer.»

Im Kanton Zug gebe es keine Hinweise auf ein Rudel, sagt Roman Keller vom Amt für Wald und Wild. Er leitet die Abteilung Fischerei und Jagd. Ob sich in Zukunft eins bilden könne, sei schwer einzuschätzen. Es sei aber nicht auszuschliessen, denn Wolfsrudel sind meist zurückhaltend und entwickeln sich unbemerkt.

«Die Grundlage für eine Rudelbildung ist das Nahrungsangebot in der Region», sagt Keller. Eine wichtige Nahrungsgrundlage von Wölfen sei Rotwild. Im Kanton Zug gebe es zwar einen guten Hirschbestand, aber keinen riesigen. «Und wir haben viele Störquellen in den Wäldern, beispielsweise wegen Freizeitaktivitäten», sagt Keller.

«Unser Gebiet erscheint mir eher unattraktiv für Wolfsrudel.»

Das Schwyzer Amt für Wald und Natur hält eine Rudelbildung im Kanton Schwyz in den nächsten drei Jahren für «sehr wahrscheinlich». Nun verlangt die Schwyzer SVP, dass der Schutz von Grossraubtieren national überarbeitet wird.

Einen Wolf gesichtet – was tun? Wer ein gerissenes Tier oder einen Wolf sichtet oder verdächtige Fussabdrücke und Kot findet, soll umgehend die Wildhut aufbieten via Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (041 728 41 41). In Notfällen unter 117.

