Ägerital In den Fussstapfen des Vaters: Verena Merz ist die einzige Berufsfischerin im Kanton Zug Mit gerade mal 23 Jahren führt Verena Merz eine Familientradition auf dem Ägerisee weiter. Rahel Hug 03.05.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verena Merz in ihrem Reich, dem Bootshaus, wo die Fischereiutensilien verstaut sind. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 30. April 2021)

Dass sie die jüngste Fischerin im Kanton Zug und dazu noch die einzige Frau ist, kümmert Verena Merz wenig. Sie habe kein Problem, sich zu behaupten, sagt die 23-Jährige selbstbewusst. «Das Wichtigste ist, dass man sich getraut, Hilfe anzunehmen. Niemand kann auf Anhieb alles allein schaffen.» Im Gespräch mit der Jungfischerin auf der Terrasse des Hotel-Restaurant Eierhals in Morgarten wird schnell klar: Sie weiss, was sie will, und hat keine Angst vor neuen Herausforderungen.

Verena Merz führt auf dem Ägerisee eine über 150-jährige Familientradition weiter. Ihr Vater Hanspeter Merz, der einzige Berufsfischer auf dem Ägerisee, ist im letzten August unerwartet an einem Herzversagen gestorben. Bereits 2014, als ihr Vater an Krebs erkrankt war, entschied sich Verena Merz, im bayrischen Starnberg eine Ausbildung zur Fischwirtin zu absolvieren. «Ich dachte nicht, dass es so schnell geht, bis ich meine Zweitausbildung dann auch wirklich brauche», erzählt die gelernte Köchin. Verena Merz ist also im letzten Sommer buchstäblich ins kalte Wasser gesprungen.

«Für mich war immer klar, dass die Fischerei auf dem Ägerisee durch unsere Familie weitergeführt werden soll.»

Bereits als Kind war sie oft mit ihrem Papi auf dem Wasser. «Es gibt Bilder von mir in einem Alter, in dem ich kaum laufen konnte und dennoch bereits einen Fisch in den Händen hielt», sagt sie mit einem Schmunzeln.

Ein «grandioses» Gefühl draussen auf dem See

Jetzt trägt sie selbst die grosse Verantwortung, die die Aufgabe mit sich bringt – und hat Freude daran. «Ich finde die Fischerei sehr spannend. Jeder Tag ist anders. Und wenn ich an einem schönen Morgen draussen auf dem See bin, ist das ein grandioses Gefühl.» Die Natur und ihre Launen, die Stimmung auf dem Wasser und das Dorf aufwachen zu sehen, das ist für Verena Merz zwar Arbeit, körperlich anspruchsvolle Arbeit, allerdings auch ein Ausgleich. Neben der Fischerei absolviert die junge Hauptseerin nämlich die Hotelfachschule in Luzern. «Manchmal wäre ich froh, hätte mein Tag mehr als 24 Stunden», gibt sie zu.

Draussen auf dem See fühlt sich Verena Merz wohl. Die Arbeit auf dem See ist für sie auch ein Ausgleich. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 30. April 2021)

Doch genau dafür hat die Berufsfischerin viele helfende Hände. «Ohne unsere zwei Fischer würde es nicht gehen.» Ihr Götti Pius Betschart ist einer davon. Er hat jahrelange Erfahrung und steht Verena Merz, genauso wie der zweite Angestellte Jean Christophe Louise, mit Rat und Tat zur Seite. Judith und Annette Merz, Verenas Schwestern, und Beni Kryenbühl, der Cousin ihres Vaters, helfen ihr jeweils in der Brutanlage. Im Bootshaus vor dem Restaurant Eierhals, das seit 1891 von der Familie Merz geführt wird, wachsen in kleinen Becken Felchen, Rötel und Hechte heran. Fünf bis sechs Millionen Fische werden pro Jahr im Ägerisee ausgesetzt. «Die Aufzucht ist sehr aufwendig», berichtet Verena Merz und zählt etwa die Kontrolle des Laichs, die Fütterung oder das Aussortieren von toten Eiern auf.

Die Brutanlage, in der Felchen, Rötel und Hechte aufgezogen werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 30. April 2021)

Weil ihr die Hotelfachschule zurzeit viel abverlangt, kümmert sich Verena Merz in erster Linie um die Büroarbeit, sie ist selbst nicht jeden Tag auf dem See. Sie schildert:

«Das würde ich nicht schaffen. Vor allem bin ich nicht wirklich ein Morgenmensch.»

Dies sei der einzige Nachteil an ihrem neuen Beruf. «Um 4.30 Uhr aufzustehen, um dann um 5.30 Uhr auf dem See die Netze reinzuholen, das ist schon hart», sagt Verena Merz, die mit ihrem Freund in Arth-Goldau wohnt. Fische zu töten, auszunehmen und weiterzuverarbeiten, das hingegen macht ihr nichts aus. «Im Teenageralter war das noch anders. Doch diese Berührungsängste habe ich inzwischen abgebaut.»

Gutes Einvernehmen mit den Hobbyfischern

«Täglich fangfrischer Fisch» – dieser Spruch ist im Restaurant Eierhals keine leere Versprechung. Nicht ohne Stolz sagt Verena Merz: «Frischer und regionaler als bei uns geht es kaum.» Neben dem Eigengebrauch im Gastronomiebetrieb verkauft die Familie ihren Fisch beispielsweise in den Metzgereien Villiger in Unterägeri und Mettler in Oberägeri. Und die Kunden können je nach Angebot direkt vor Ort Fisch kaufen.

Tele 1 hat Verena Merz kürzlich auf den See begleitet. Quelle: Tele 1

Wie viele Tiere täglich in den Netzen landen, sei sehr unterschiedlich, sagt die Jungfischerin. «Das können zwischen 0 und 100 sein.» An guten Tagen fange sie zirka 80 Stück. Eine der grössten Herausforderungen sei es, die Netze am richtigen Ort zu platzieren, also zu wissen, wo genau sich die Fische aufhalten.

«Manchmal haben wir ein gutes Gespür, manchmal liegen wir aber auch total daneben.»

Mit den Hobbyfischern auf dem See hat Merz ein gutes Einvernehmen. Ihr Vater war in der Vergangenheit immer wieder mit ihnen aneinandergeraten. Sie warfen ihm vor, er fische den See leer. Laut Verena Merz ist der Streit nun beigelegt: «Wir kommen gut aneinander vorbei.» Auch in der innergemeindlichen Fischereikommission, in der sie Einsitz nehme, sei der Austausch «sehr gut und produktiv».

Die Jungfischerin hat noch viel vor. Zum Beispiel möchte sie die Weiterbildung zur Fischsommelière in Angriff nehmen. «Man hat nie ausgelernt», ist die 23-Jährige überzeugt, und fügt an: «Der Tod meines Vaters war schlimm für unsere Familie. Aber wir wollten auf keinen Fall die Köpfe in den Sand stecken. Ich denke, er hätte Freude, wenn er uns heute sehen könnte.»