Infokampagne gegen Einschleppungen von Neobiota im Ägerisee

Ägerital Keine einheimischen Krebse mehr im Ägerisee: Die Kampagne «Wasch dein Zeug» soll weiteres Artensterben verhindern Die Gemeinden Oberägeri und Unterägeri wollen mit einer Informationskampagne dem Einschleppen von gebietsfremden Tieren und Pflanzen den Kampf ansagen. Im Fokus steht dabei die aus dem Schwarzmeerraum stammende Quagga-Muschel. Tijana Nikolic 27.05.2022, 05.00 Uhr

Gregor Inderwildi, Abteilung Bau Unterägeri, Beat Wyss, Gemeinderat Oberägeri, Regierungsrat Andreas Hostettler und Roman Keller vom Amt für Wald und Wild (von links) sind fest überzeugt von der Kampagne «Wasch dein Zeug». Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 25. Mai 2022)

«Zwei Gemeinden, ein Kanton – im Kampf gegen gebietsfremde Tiere und Pflanzen im Ägerisee, die grosse Schäden anrichten», sagt der Zuger Regierungsrat Andreas Hostettler, Direktion des Inneren, bei der Eröffnung der Medienorientierung der Informationskampagne zum Schutz des Ägerisees beim Oberägerer Seeplatz.

Die Rede ist von den Gemeinden Oberägeri und Unterägeri, die mit der Kampagne «Wasch dein Zeug» der Einschleppung von Neobiota den Kampf ansagen möchten. Im Fokus steht dabei die aus dem Schwarzmeerraum stammende Quagga-Muschel.

Quagga-Muschel an einem Ast: Wenn sie in den Ägerisee gelangen würde, könnte sie sich in den Wasserleitungen des Trinkwassers einnisten und Verstopfungen verursachen. Jan Pegoraro (Oberägeri, 25. Mai 2022)

Denn damit sich das Problem nicht akzentuiert und das Schadenpotenzial gering bleibt, lancieren der Kanton Zug, die beiden Gemeinden und ihre Korporationen, das kantonale Amt für Wald und Wild (AFW) sowie das kantonale Amt für Umwelt (AFU) eine gemeinsame Informationskampagne.

Unter dem Slogan «Vorsicht blinde Passagiere» werden Regeln aufgestellt und Massnahmen getroffen, die vor allem für Personen, die Boote fahren, fischen oder andere Wassersportarten ausüben und ihre Ausrüstung in verschiedenen Gewässern nutzen, zentral sind.

Alle einheimischen Krebse aus dem Ägerisee sind mittlerweile verendet

Denn sobald die gebietsfremden Tiere einmal im Gewässer sind, bringt man sie nicht mehr weg. «Der Kamberkrebs ist seit etwa zehn Jahren im Ägerisee. Er hat einen Algenpilz auf seinem Panzer, die sogenannte Krebspest, mit der er einheimische Krebse angesteckt hat, die schlussendlich alle daran verendet sind», erklärt Martin Ziegler, Leiter des Amts für Wald und Wild. Deswegen könne mittlerweile nur noch der Kamberkrebs im Ägerisee nachgewiesen werden.

Der nordamerikanische Kamberkrebs überträgt die sogenannte Krebspest auf einheimische Krebse. Deswegen sind mittlerweile alle einheimischen Krebse im Ägerisee verendet. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 25. Mai 2022)

Roman Keller, Abteilungsleiter Fischerei und Jagd vom selben Amt, zeigt einen Baumast, der mit der ebenfalls nicht einheimischen Wander-Muschel übersät ist. Doch es könnte noch viel schlimmer kommen, wenn die gefürchtete Quagga-Muschel eingeschleppt werden würde.

Diese ist ebenfalls braun und gestreift, jedoch noch reproduktiv: Seit einigen Jahren vermehrt sie sich massiv im Bodensee. Diese invasive Muschel verursacht erhebliche Schäden am Ökosystem und an Infrastrukturen sowie der Wasserversorgung.

«Die Quagga-Muschel nistet sich in den Wasserleitungen des Trinkwassers ein und verstopft sie. So können hohe Schäden entstehen»,

erläutert Keller. Dadurch seien in der Region um den Bodensee bereits jetzt Schäden im Millionenbereich entstanden, sagt Ziegler. Er führt weiter aus: «Es sei höchste Zeit, die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren und wirkungsvolle Massnahmen einzuleiten.»

Kampagne richtet sich stark an Personen mit Wanderbooten

Die Kampagne sieht eine Sensibilisierung mittels Flyern, Plakaten in der Nähe des Sees, Werbung auf Bussen oder einer Website vor. Auch die Tourismusbüros sollen auf die Thematik aufmerksam machen. «Mit dem Spruch ‹Wasch dein Zeug› möchten wir Seenutzer, seien es beispielsweise Motorbootfahrer, Paddler, Fischer oder Taucher, dazu auffordern, ihre Boote und Ausrüstungen zu kontrollieren, zu waschen und danach zu trocknen, wenn sie aus dem See steigen oder ausbooten», sagt Keller.

Die Botschaft der Informationskampagne «Wasch dein Zeug», die sich für den Schutz des Ägerisees einsetzt, ziert bereits auch ZVB-Busse. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 25. Mai 2022)

Schon fremde Algenarten können für den Ägerisee gefährlich sein. «Die Kampagne richtet sich auch stark an Personen mit sogenannten Wanderbooten. Also Personen, die mit ihren Booten in verschiedenen Gewässern unterwegs sind», fährt Keller fort.

«Die Politik hat die Problematik verstanden»

«In einem nächsten Schritt werden an mehreren Stellen um den Ägerisee Waschmöglichkeiten installiert, wo die Gefährte und die Ausrüstungen beim Ausstieg gereinigt werden können», kommuniziert Ziegler zur versammelten Runde. Dabei appelliert er an die Eigenverantwortung der Seenutzer, die dabei von grosser Bedeutung sei.

«Man muss sofort etwas gegen das weitere Einschleppen der Neobiota unternehmen», ist sich der Zuger Regierungsrat Andreas Hostettler sicher. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 25. Mai 2022)

Der Oberägerer Gemeinderat und Vorsteher Sicherheit Beat Wyss (Mitte) unterstützt die Informationskampagne und wäre nicht dagegen, wenn mehr und grössere Plakate in der Gemeinde aufgestellt wären. «Die Politik hat die Problematik verstanden und will aktiv mithelfen», versichert Regierungsrat Hostettler. «Man muss sofort etwas gegen das weitere Einschleppen der Neobiota unternehmen. Mit dieser Kampagne ist ein erster Schritt in diese Richtung getan», ist sich Hostettler sicher.

In Zukunft möchte man beim Amt für Wald und Wild in Richtung Zugersee schauen und auch dort eine Informationskampagne zum Schutz des Zugersees lancieren.