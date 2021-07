Reformierte Kirche Bezirk Ägeri Ein ungeplanter Zwischenhalt im Ägerital: Claudia und Edlef Bandixen haben temporär die Pfarrleitung übernommen Als Gemeindeleiterpaar haben die beiden Pensionierten ihre Pfarrerkarriere einst gestartet. Nach vielen verschiedenen Stationen und einer unterbrochenen Weltreise sind sie nun temporär im Kanton Zug angekommen. Carmen Rogenmoser 12.07.2021, 05.00 Uhr

Edlef und Claudia Bandixen wurden in der Reformierten Kirche Bezirk Ägeri als «Brückenpfarrer» eingesetzt. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 5. Juli 2021)

«Verweser» seien sie eigentlich, erklärt Claudia Bandixen. Das alte, nicht mehr gebräuchliche Wort beschreibt die Aufgabe, die die 64-Jährige und ihr Mann gefasst haben, am genauesten. «Brückenpfarrerehepaar» trifft es auch. Seit Anfang Jahr in Teilzeit und seit April in einem 170-Prozent-Pensum sind Claudia und Edlef Bandixen Pfarrer der Reformierten Kirche Bezirk Ägeri. Sie haben diese Funktion von Inge und Jürg Rother übernommen, die beide pensioniert wurden. «Wir sind nicht gewählt, haben aber trotzdem eine grosse Verantwortung», sagt Claudia Bandixen:

«Wir schauen, dass es der Gemeinde gut geht.»

Für wie lange, das ist gegenwärtig unklar. Die beiden rechnen mit 18 Monaten bis plus/minus einem halben Jahr. So lange jedenfalls, bis ein neuer Pfarrer gefunden und gewählt ist.

Wo anderen diese Ungewissheit zu schaffen macht, blühen die beiden regelrecht auf. Sie mögen es spontan, lassen sich gerne auf Abenteuer ein und scheuen die Herausforderung nicht. Edlef und Claudia Bandixen arbeiteten lange Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit, in den 1990er-Jahren als ökumenische Mitarbeitende der Basler Mission in der Armutsbekämpfung in Chile. Er trat nach Chile ein Teampfarramt an, sie war in der Kirchenerneuerung und der Kirchenleitung tätig. Als Kirchenratspräsidentin war sie eine der hochrangigsten Reformierten der Schweiz. Bis 2019 war sie Direktorin von Mission 21 (ehemals Basler Mission) in Basel.

Edlef Bandixen spezialisierte sich auf die Gemeindearbeit, er begleitete seine Frau, die er während des Theologiestudiums kennen lernte, nach Chile und wurde zum «Slumpfarrer». Später war er 23 Jahre Gemeindepfarrer in Windisch im Kanton Aargau. Gemeinsam haben sie drei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter.

Der Kreis schliesst sich

Die beiden sind ein gutes Team. Sie schauen einander beim Erzählen an, lassen sich gegenseitig aussprechen, ergänzen die Antworten des anderen. Es wird viel gelacht. Mit einer ähnlichen Aufgabe, wie sie jetzt betraut wurden, haben sie den Anfang ihrer Zusammenarbeit und auch ihrer Familie gestartet: als Pfarrerehepaar. «Für uns ist es ein Zurückkommen, der Kreis schliesst sich», sagt Claudia Bandixen.

Claudia und Edlef Bandixen. Bild: Stefan Kaiser

Nach der Frühpensionierung haben sie eine Weltreise gestartet. «Wir wollten etwas unternehmen, haben unser Haus untervermietet und je einen Koffer gepackt», erinnert sich Edlef Bandixen. Sie hatten noch einen Auftrag im Rahmen des ökumenischen Rats der Kirchen in Indien. Und von dort aus machten sie sich dann gleich auf den Weg. Sie reisten einfach, ohne Luxus. Über Südostasien kamen sie schliesslich nach Australien und Neuseeland – wo sie wegen der Coronapandemie im Frühjahr 2020 stecken blieben. Vier Monate mussten sie ausharren, bis sie schliesslich zurück in die Schweiz fliegen konnten. «Hier mussten wir uns wieder neu orientieren und organisieren. In unser Haus konnten wir ja nicht», so der Pfarrer.

Kaum zurück kam dann schon die Anfrage für die Stellvertretung in Ägeri. Für solche Übergangslösungen würden oft bewusst Pensionierte eingesetzt. So sei alles sauber geregelt und es gebe mit neuen, gewählten Pfarrern einen wirklichen Neustart. «Die Pensionierung von Inge und Jürg Rother ist ein grosser Einschnitt für die Gemeinde. Es kann aber auch eine ‹Auszeit› oder eine Verschnaufpause sein. Auch das braucht es zwischendurch», erklärt die Pfarrerin. Ihr Mann nickt und ergänzt: «Zudem haben wir viel Erfahrung in der Gemeindeleitung. Die Zusammenarbeit mit den Menschen hier, aber auch mit der Kirchenleitung ist unkompliziert.» Wichtig sei ihnen auch, dass erwähnt wird, wie positiv die Ökumene im Ägerital gelebt werde. «Wir arbeiten gerne mit beiden katholischen Kirchen zusammen», sagt der 65-Jährige.

Ihnen gefällt die «Berglerhaltung»

Ihre Aufgabe bei der Reformierten Kirche Bezirk Ägeri sehen sie vor allem darin, die Alltagsarbeit zu erfüllen und Ansprechperson zu sein. «Die Gemeinde ist sehr aktiv und im Vergleich zu anderen jung, das möchten wir unterstützen. Uns wird von vielen Offenheit und Vertrauen entgegengebracht», so die Pfarrerin. Trotzdem sei die «Berglerhaltung» – laut Claudia Bandixen eine gewisse Offenheit bei gleichzeitiger Zurückhaltung – für sie etwas Neues. Eine Herausforderung und auch spannend sei die Internationalität der Gemeinde:

«Hier gibt es alles, von den ganz einfachen Leuten bis zu den ganz reichen, von den Intellektuellen bis zu den Praktikern.»

Das Ehepaar wohnt im Pfarrhaus in Oberägeri. Sie haben es sich gemütlich gemacht. Das Mobiliar ist aber nur provisorisch, fast alles wurde den beiden geschenkt, satt entsorgt. Persönlich sind hingegen Accessoires wie Bilder oder Schalen. Vieles haben die beiden Pfarrer von ihren Einsätzen in der ganzen Welt mitgebracht, sie haben einen emotionalen Wert. Endet die Anstellung in Ägeri, wollen die beiden ihre Weltreise wieder aufnehmen. «Wir haben überall auf der Welt Freunde und Bekannte, Menschen, die uns viel bedeuten. Wenn wir die noch einmal persönlich sehen wollen, ist jetzt die letzte Gelegenheit dafür», führt die 64-Jährige aus. Sie sagt es ohne Verdruss, sondern voller Vorfreude auf bevorstehende Abenteuer.