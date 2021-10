Millionendeal für Schwestern: Zuger Mieterschaft bangt um Zuhause

ÄGERITAL Millionendeal für Ordensschwestern: Der Diakonieverband Ländli will eine Liegenschaft verkaufen, Mieterinnen und Mieter bangen um ihre Zukunft Die Oberägerer «Ländli»-Schwestern suchen einen Käufer oder eine Käuferin für die «Sonnenhalde» in Unterägeri. Während Bewohnerinnen und Bewohner um ihr Zuhause bangen, wird Kritik am Diakonieverband laut: Im «Ländli» zähle das Menschliche immer weniger – das Geld dafür immer mehr. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Der Regen wird stärker. In kleinen Bächen fliesst das Wasser am Strassenrand ab, während die Wolken wie eine ausgefranste, graue Decke über dem Ägerital hängen. An diesem Mittwochmorgen Mitte Oktober wird die «Sonnenhalde» ihrem Namen nicht gerecht. Aber an einem sonnigen Tag – da besticht die ehemalige Kinderheilstätte Heimeli ein wenig oberhalb von Unterägeri mit einem Ausblick, der im Dorf seinesgleichen sucht.

Die Liegenschaft an der Heimelistrasse 43 in Unterägeri steht zum Verkauf.

Die Lage dürfte ein wichtiger Grund sein, weshalb diesen Sommer mit mindestens 10 Millionen Franken ins Rennen musste, wer sich für die Liegenschaft interessiert. Denn im Auftrag des Eigentümers sucht die Zuger Kantonalbank nach einer Käuferin oder nach einem Käufer für die Liegenschaft an der Heimelistrasse 43: drei Wohnhäuser mit 15 Einheiten, 10 Innen- und 14 Aussenparklätze, Kapelle, Umschwung, Wald. Alles in allem 11'079 Quadratmeter Fläche, Wohn- und Landwirtschaftszone an bester Lage, bis jetzt zu günstigen Konditionen vermietet. Und das in einem Kanton, indem die Immobilienpreise laut dem Vergleichsportal Comparis alleine zwischen 2015 und 2018 um 25 Prozent gestiegen sind. Am 17. August endete die erste Bieterrunde mit 10 Millionen Franken Mindestgebot. Heute, am 26. Oktober, geht die zweite Runde zu Ende.

Mieterinnen und Mieter bittet Eigentümer, bleiben zu dürfen

Wie die Wolkendecke über dem See hängt deshalb die Unsicherheit über der ehemaligen Kinderklinik, die das Zuger Architektenduo Keiser/Bacher in den 1930er-Jahren erbaut hat. In einem Brief an den Eigentümer schreiben rund 20 Mieterinnen und Mieter, die Nachricht vom Verkauf habe sie «erschrocken» und «stark verunsichert». Sie fragen sich: «Was geschieht mit uns, mit unserem Heim?» Denn gerne würden sie in der «Sonnenhalde» bleiben, seien an einem «sicheren, langfristigen Mietverhältnis» interessiert, wie es in dem undatierten Brief heisst, der verfasst worden sein muss, nachdem der Eigentümer die Mieterschaft im Dezember über seine Verkaufsabsichten orientiert hat.

Seither hat sich an der Verunsicherung im dreistöckigen Flachdachgebäude mit dunkler Fassade wenig geändert. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner wollen gar nicht erst mit unserer Zeitung über den Verkauf sprechen. Andere gaben unter Zusicherung von Anonymität lediglich an, es hätte diverse Besichtigungen gegeben. Ansonsten wüssten sie noch gleich wenig wie damals, als der Brief abgeschickt wurde – adressiert an den Fürsorgefonds des Diakonieverbandes Ländli, dem die Liegenschaft gehört.

Der Schwesternorden sucht den Weg in die Zukunft

Die 1945 errichtete Stiftung bezweckt die «freiwillige Vorsorge für Diakonissinnen und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter» des Diakonieverbandes Ländli. Der evangelische Schwesternorden mit Sitz in Oberägeri betreibt – nebst mehreren sozialen Einrichtungen – das gleichnamige Hotel und Seminarhaus am Dorfeingang.

Verband und Hotel machen seit 2016 bewegte Jahre durch: Zuerst schloss das «Ländli» sein defizitäres Gesundheitszentrum, baute seinen Betrieb in ein Seminar- und Wellnesshotel um, übergab die operative Führung in die Hände zweier neuer Geschäftsführer und eines neuen Vorstandspräsidenten. Seither läuft im «Ländli» vieles unter den Begriffen Sanierung, Modernisierung, Professionalisierung.

Und das bleibt nicht ohne Kritik. Wer mit Leuten spricht, die von den Verkaufsabsichten wissen, stösst früher oder später auf die Frage: Weshalb sollten die Ordensschwestern, vor allem anderen der christlichen Nächstenliebe «durch Anteilnahme und Wertschätzung» verpflichtet, eine Liegenschaft verkaufen, die Dutzenden Menschen seit Jahren ein Zuhause bietet? Und sie so dem Risiko aussetzen, auf der Strasse zu stehen? Zählen im «Ländli» weniger die menschlichen Werte und mehr die harten Zahlen, die Wirtschaftlichkeit, das Geld?

Ehemalige Mitarbeitende kritisieren Klima

Darauf jedenfalls deuten die Aussagen mehrere ehemaliger «Ländli»-Mitarbeitenden. Ohne namentlich genannt werden zu wollen, sprechen sie von einem raueren Klima, seit die neue Führung die Geschicke im Hotel und im Diakonieverband leitet. Die Rede ist von zu wenig Personal, zu wenig Zeit für die Gästebetreuung, fehlender Wärme und Herzlichkeit.

«Je länger, je mehr hatte ich den Eindruck, es zählt einzig, wie viel ein einzelner Gast konsumiert, wie viel Geld er liegen lässt. Die Leute wurden nur noch als laufendes Portemonnaie betrachtet, das Zwischenmenschliche blieb auf der Strecke.»

Das sagt eine Person, die nach langen Jahren im Hotel unvermittelt die Kündigung auf dem Tisch hatte. Während und direkt nach der akuten Phase der Coronakrise seien mehrere Personen entlassen worden – teilweise ohne persönliches Gespräch, kurz und knapp mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage begründet, per Eingeschriebenem. «So kalt, so distanziert, kann man doch nicht mit seinen Leuten umgehen», sagt eine andere Person, die nach einem unfreiwilligen Abgang und einer «schwierigen Phase» der Bewältigung heute sagen kann:

«Ich bin glücklich, dass ich dort nicht mehr arbeite.»



Enttäuschtes Personal, verunsicherte Mieterschaft. Was ist los im Diakonieverband Ländli? Reto Wüthrich stützt den Kopf in der Handfläche ab, während hinter ihm die Herbstsonne durch die breite Fensterfront in den Seminartrakt des Hotels Ländli fällt: «In den letzten Jahren gab es viele Veränderungen, das ist so.» Wüthrich, 46 Jahre alt, dunkelbraunes Haar, gestreiftes Hemd, ist Vorstandspräsident des als Verein konstituierten Diakonieverbandes. Seit bald fünf Jahren trägt er die Verantwortung, stammt wie die beiden neuen Geschäftsführer aus dem Umfeld der freikirchlichen Freien Evangelischen Gemeinde Winterthur.

Die Situation, die er bei seinem Amtsantritt im Herbst 2016 angetroffen hat, beschreibt er heute so:

«Von 2010 bis 2016 hat das ‹Ländli ›jedes Jahr Millionen verloren. Wir standen vor einem Liquiditätsengpass, der um ein Haar die Schliessung des Hotels bedeutet hätte.»

Diese habe man abwenden können, den Betrieb innert drei Jahren aus den roten Zahlen geführt, dafür etwa auch Teams verkleinert, Pensen reduziert, Anforderungen erhöht: «Wir mussten uns fragen, wem wir als Sozialwerk dienen. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Wohlfühlatmosphäre? Oder den schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft, die wir nur unterstützen können, wenn wir mit fitten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Zukunft gehen?» Dass diese Entwicklung nicht alle mittragen konnten oder wollten, sei zwar bedauerlich, müsse man in einem Transformationsprozess aber akzeptieren.



Der 46-Jährige spricht während des Treffens mehrmals von Transformation, sagt, die Gemeinschaft wolle ihre Energien einsetzen, wo sie ihre Hauptaufgaben sehe – am Hauptsitz in Oberägeri und in den sozialen Einrichtungen des Verbandes, etwa im Chinderhuus Sunneschii im zürcherischen Herrliberg, wo Kinder und Jugendlichen mit schwierigem sozialen Hintergrund leben. Teil dieser Entwicklung sei es, Immobilien abzustossen, die nicht mehr zum Kernanliegen des Diakonieverbandes gehörten – und dazu gehöre nebst anderen auch die ehemalige Kinderheilstätte Heimeli, die den Schwestern in Form einer Fürsorgestiftung als Pensionskasse dient.

Fast 500'000 Franken Miete reichen laut dem Präsidenten nur knapp

Ab 1983 hatte der Verband die Liegenschaft in Unterägeri genutzt, zuletzt als Heim für betagte Schwestern. Doch der Orden wird kleiner, die Schwestern weniger. Von einmal über 200 Mitgliedern gehören den Diakonissinnen noch 48 Schwestern an, 40 sind über 70-jährig. Seit 2014 leben alle am Standort Oberägeri, weshalb der Verband keine Verwendung für die «Sonnenhalde» mehr habe. Und obwohl die 15 Wohnungen und 24 Parkplätze dem Fürsorgefonds jährlich fast eine halbe Million Franken Mieten einbringen, reichen die Einnahmen laut Wüthrich «gerade so aus», um die Kosten zu decken. Zudem stünden Investitionen an, die man nicht übernehmen wolle. Wüthrich:

«Eine solche Liegenschaft zu halten ist nur sinnvoll, wenn man sie entwickelt. Das hat mit unserem Auftrag, uns für soziale Projekte einzusetzen, nichts zu tun.»

Deshalb will der Diakonieverband verkaufen. Er könne zwar die Familien verstehen, die zu günstigen Konditionen an guter Lage wohnen, aber auch hier gelte: «Wir setzen uns für sozial Benachteiligte ein. Und auch wenn die Mieten tief sind, haben wir in der ‹Sonnehalde› kein Sozialprojekt, sondern ein normales Mietverhältnis.»

Gleichzeitig sagt Wüthrich, nicht der Preis entscheide, wer den Zuschlag erhält. Das Gesamtpaket, «die Passung», gebe den Ausschlag. Der Präsident hofft, der Verband hat bis Ende Jahr eine Käuferin oder einen Käufer gewählt. Mindestens bis dann wird über der ehemaligen Kinderheilstätte weiter die Unsicherheit hängen.