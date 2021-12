Ägeri-Tunnel ist kommt erneut auf das politische Tapet

Ägerital Mit dem Umfahrungstunnel Unterägeri soll es vorwärtsgehen Dass das Dorf Unterägeri unter dem Verkehr ächzt, ist bekannt. Ein Umfahrungstunnel, der dieses Problem lösen könnte, ist im kantonalen Richtplan eingetragen. Mit niedriger Priorität. Nun wollen zwei Kantonsräte aus dem Ägerital dem Projekt neuen Schub verleihen. Harry Ziegler 22.12.2021, 05.00 Uhr

Unterägeri soll einen Umfahrungstunnel erhalten, so die Idee. Archiv ZZ

Die Gemeinde Unterägeri hat ein Verkehrsproblem. Denn mitten durchs Dorf verläuft die Hauptverkehrsachse über eine einzige Kantonsstrasse. Durch das Dorf rollt nicht nur der hausgemachte Verkehr, sondern auch derjenige aus Oberägeri, Morgarten und dem benachbarten Kanton Schwyz. Hinzu kommt seit kurzem weiterer Verkehr, der über die Tangente Zug–Baar zügig ins Ägerital gelangt. Befürchtet wird zudem, dass nach der Totalerneuerung des Strassenabschnitts Nidfuren–Schmittli weiterer Verkehr angezogen wird.

Nun haben die beiden FDP-Kantonsräte Peter Letter (Oberägeri) und Markus Spörri (Unterägeri) ein Postulat eingereicht, mit dem der Regierungsrat zum dringenden Handeln eingeladen – wohl eher aufgefordert – wird. Denn es haben mit Ausnahme von Kantonsrätin Mariann Hess (ALG/Unterägeri) sämtliche Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Gemeinden Unter- und Oberägeri mitunterzeichnet.

Der Regierungsrat soll laut Postulat nun «umgehend die notwendigen Schritte zur Anpassung des Richtplans, zur Projektplanung und zur Finanzierung (Finanzierungsvorlage inklusive Grobplanung) eines Umfahrungstunnels für Unterägeri» einleiten. «Die Richtplananpassung und Finanzierungsvorlage sollen möglichst gemeinsam mit dem einfachen Zentrumstunnel Stadt Zug erfolgen.»

Das Zentrum würde aufgewertet

In der Gemeinde Unterägeri soll im Rahmen der laufenden Ortsplanung das Zentrum aufgewertet werden. Allerdings liegt das Zentrum genau an der Hauptverkehrsachse durchs Dorf. Ein Umfahrungstunnel würde laut Postulanten sowohl eine Zentrumsentlastung mit sich bringen als auch eine nachhaltige Gemeindeentwicklung ermöglichen. Zudem brächte ein Umfahrungstunnel mehr Sicherheit für den nicht motorisierten Verkehr.

Der Umfahrungstunnel ist seit Jahren im Richtplan mit niedriger Priorität aufgeführt. Die finanzielle Lage des Kantons Zug mache es nun möglich, «grosse und nachhaltige Investitionsprojekte» nicht aufzuschieben, sondern zu realisieren. Vor allem vor dem Hintergrund, dass auch in den kommenden Jahren hohe Überschüsse in der kantonalen Rechnung zu erwarten seien. Die Postulanten gehen davon aus, dass das Projekt Umfahrungstunnel Unterägeri Teil des kantonalen Mobilitätskonzepts ist und zusammen mit dem zweiten Puzzleteil, dem Zentrumstunnel Zug, in einer gemeinsamen Finanzierungsvorlage zu behandeln «und mit Hochdruck voranzutreiben» sei.