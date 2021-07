René Wicky gewinnt "Ägeri-Special"

Ägerital Musiker René Wicki gewinnt den Anerkennungspreis «Ägeri-Special» Zudem wurden die «Ägeri-Awards» in verschiedenen Sparten verliehen und Sportlerinnen und Sportler geehrt. 26.07.2021, 12.22 Uhr

«Ägeri-Special»-Gewinner René Wicky (links) zusammen mit seiner Frau und dem Oberägerer Gemeindepräsidenten und Laudator Marcel Güntert. Bild: PD

(rh) Am Samstag, 24. Juli, standen in der Mehrzweckanlage Maienmatt in Oberägeri Menschen aus dem Ägerital im Zentrum, die für ihre herausragenden Leistungen geehrt wurden – sei es mit einem Ägeri-Award in verschiedenen Sparten oder als Sportlerin oder Sportler anlässlich der Sportlerehrung. Den «Ägeri-Special» erhielt der bekannte Oberägerer Musiker René Wicky. Moderiert hat den Anlass der Edlibacher Schwinger Marcel Bieri, wie die Gemeinden Ober- und Unterägeri gemeinsam mitteilen.

Die Verleihung des Ägeri-Awards sowie die Sportlerehrung finden alle zwei Jahre im Turnus mit Unterägeri statt. In diesem Jahr in Oberägeri, jedoch coronabedingt nur im kleinen Rahmen ohne die Bevölkerung.

Natur und Kultur, Soziales und Wirtschaft

Wenn auch im kleineren Rahmen, grosse Ägerer Persönlichkeiten wurden auch in diesem Jahr anlässlich der Verleihung geehrt: In der Sparte «Natur und Kultur» waren dies die Korporationen von Oberägeri und Unterägeri, im Bereich «Soziales» die Nachbarschaftshilfe Ägerital und Bernadette Gardi, Pächterin des Hotel-Restaurant Schiff, aus Unterägeri, in der Sparte «Wirtschaft».

Der sogenannte Ägeri-Special geht jeweils an eine Persönlichkeit, welche sich über einen grösseren Zeitraum im Ägerital durch ihr Wirken den Award verdient gemacht hat. In diesem Jahr durfte ihn René Wicky entgegennehmen. Die Koryphäe der Schweizer Volksmusikszene ist unter anderem schweizweit bekannt als Akkordeonist und Komponist, als Produzent und Verleger. Für sein Lebenswerk erhielt er 2020 die höchste Schweizer Auszeichnung im Folklorebereich, den «Goldenen Violinschlüssel» und nun noch als Tüpfelchen auf dem i am Samstag die heimische Auszeichnung «Ägeri-Special».

Gruppenfoto mit allen Award-Trägern. Bild: PD

Im Programmpunkt «Sportlerehrung» erhielten zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus dem Ägerital für ihre Leistungen eine Anerkennung: von Eisschnellläufer Colin Biermann über Schachspielerin Lilo Beyeler bis zum Team der Schützen Ägerital-Morgarten.