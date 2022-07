Ägerital-Sattel Tourismus zieht nach fünf Jahren Bilanz

Ägerital Tourismusvereinspräsident Fridolin Bossard sagt: «Die Zusammenarbeit mit dem Ägeribad ist ideal» Der Verein Ägerital-Sattel Tourismus hat seit seiner Entstehung vor fünf Jahren im Bereich Tagestourismus und Lokalgeschichte viele Projekte umgesetzt. Nun will er den Seminartourismus fördern. Auch ein besonderes kulturelles Projekt ist geplant. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 17.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verein Ägerital-Sattel Tourismus wurde im Jahr 2017 gegründet. Im Folgejahr fusionierte er mit den beiden Verkehrsvereinen Oberägeri und Unterägeri. Schliesslich kam auch noch Sattel Tourismus hinzu. Jede der drei Organisationen brachte ihre eigenen Mitglieder mit, sodass es heute rund 600 sind, 150 davon Firmen, die übrigen Privatpersonen.

Fridolin Bossard (links), Präsident des Vereins Ägerital-Sattel Tourismus, und Geschäftsführer Tobias Herger freuen sich über die in den vergangenen fünf Jahren realisierten Tourismusprojekte, von denen rege Gebrauch gemacht wird. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 14. Juli 2022)

«Wir sind stolz auf unsere Vereinskultur und die grosse Mitgliederzahl, würden uns aber zusätzlich über etwas jüngeren Nachwuchs freuen», erklärt Fridolin Bossard, Vereinspräsident und Gemeindepräsident von Unterägeri. Das ist mit ein Grund, weshalb er und sein Team eine ganz besondere kulturelle Attraktion planen.

«Für 2025 möchten wir erneut ein Morgarten-Freilichtspiel organisieren.»

Ein solches wurde 2015 anlässlich der 700-Jahr-Morgartenfeier unter der Regie der Theaterproduzentin Annette Windlin mit grossem Erfolg inszeniert. «Es zog Gäste aus der ganzen Schweiz an.» Rund zehn Jahre danach, ist Bossard überzeugt, könne man eine neue Inszenierung ins Auge fassen. «Momentan organisieren wir die Finanzierung für die Entwicklung eines Vorprojekts.»

Der Verein ist gut auf Kurs

Der Präsident des Vereins Ägerital-Sattel Tourismus zieht eine positive Bilanz über die vergangenen fünf Jahre. «Es läuft sehr gut», betont er. «Die Zusammenarbeit mit dem Ägeribad, mit dem eine Leistungsvereinbarung besteht, ist ideal und funktioniert bestens.» So müsse der Verein keine eigenen Angestellten beschäftigen. «Der Geschäftsführer des Bads Tobias Herger leitet auch Ägerital-Sattel Tourismus.»

Zudem unterstützen die Mitarbeitenden des Ägeribades den Verein in den Bereichen Empfang, Administration und Marketing.

«Unser Büro ist in den Räumen des Ägeribades lokalisiert.»

Auf diese Weise sei es zentral gelegen und profitiere von den attraktiven Öffnungszeiten des Bades.

Das Büro des Vereins Ägerital-Sattel Tourismus befindet sich in den Räumen des Ägeribades in Oberägeri. Im Bild Präsident Fridolin Bossard (rechts) und Geschäftsführer Tobias Herger. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 14. Juli 2022)

Die gefassten Ziele wurden erreicht

Bei seiner Gründung fasste der Verein Ägerital-Sattel Tourismus fünf Hauptziele ins Auge: die Gestaltung eines attraktiven Seminar- und Freizeitprogramms für Firmen; die Bewerbung des Ägeribades und der vielfältigen Wassererlebnisse im und auf dem Ägerisee, das Erleben der regionalen Schweizer Geschichte, die Bekanntmachung der vielfältigen Velo- und Wanderwege sowie Feuerstellen und schliesslich das Angebot der Wintersportmöglichkeiten im Nollen, auf dem Raten und dem Hochstuckli.

«Wir waren an breiter Front tätig», erzählt Bossard. Es sei ein neuer Prospekt aufgesetzt worden, auf dessen Rückseite ein Rundweg mit den geschichtlichen Attraktionen aufgezeigt werde. Mittels QR-Codes steure man die einzelnen Stationen an. Auch der Morgarten-Infopunkt werde oft frequentiert, und die Morgartenführungen seien beliebt. «Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit der Ägerisee Schifffahrt sowie mit Zug Tourismus und der Brunnen Schwyz Marketing AG.»

Im Gespräch mit Hotelbetreibenden

An Zug Tourismus gibt der Verein einen Drittel der Beherbergungsabgaben ab, nimmt aber im Gegenzug Teil teil an dessen umfassender Vermarktung der gesamten Region. «Die Inhalte werden gegenseitig abgestimmt.» So würden das Ägerital und das Gebiet Sattel Hochstuckli etwa in der Zug Card integriert. Mit dieser profitieren Hotelgäste von vergünstigten Reise- und Freizeitangeboten.

«Einzig mit der Förderung von Seminaren und Teambildungsanlässen sind wir noch nicht ganz auf Kurs»,

räumt Bossard ein. «Corona hat uns da ausgebremst.» Diese Aufgabe nehmen er und sein Team in nächster Zeit in Angriff. «Wir suchen das Gespräch mit den Hotelbetreibenden. Es gibt schon viele gute Ideen, die es jetzt umzusetzen gilt.»

Der Verein finanziert sich aus den Beherbergungsabgaben, den Mitglieder- und Gemeindebeiträgen sowie verschiedenen Projekterträgen. «Private Mitglieder bezahlen einen jährlichen Beitrag von nur 30 Franken, profitieren aber von diversen Vorteilen. Beispielsweise gibt es jährlich eine kostenlose Schifffahrt und ein Essen an der Generalversammlung. Es lohnt sich also, dabei zu sein», wirbt Bossard in eigener Sache.

Ägerital-Sattel Tourismus organisiert am 23. Juli das Sommernachtsfest auf dem Seeplatz in Oberägeri mit Festwirtschaft, Musik und Feuerwerk. Infos unter www.aegerital-sattel.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen