Ägerital Wer ist das schnellste Meitli und der schnellste Bueb? Für den Ägeri Sprint sind noch Anmeldungen möglich. 29.06.2022, 13.30 Uhr

Die drei grossen Turnvereine des Ägeritals führen am Sonntag, 3. Juli, gemeinsam zum dritten Mal den Ägeri Sprint in Unterägeri durch, wie die Verantwortlichen mitteilen. Bereits über 130 Mädchen und Jungen haben sich angemeldet. Einzelne Nachmeldungen sind auch bis 9 Uhr vor Ort noch möglich. Startberechtigt sind alle Kinder mit Jahrgang 2006 und jünger, die im Ägerital wohnen oder Mitglied eines Sportvereins in Unter- oder Oberägeri sind.