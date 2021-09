AKTIENMARKT Zuger Manager zahlt 100'000 Dollar Strafe nach Intervention von US-Börsenaufsicht Im Rahmen einer Untersuchung gegen den Lebensmittelkonzern Kraft Heinz ermittelten US-Behörden gegen einen Mann aus dem Kanton Zug. Das Unternehmen war vor zwei Jahren wegen geschönter Bücher in die Schlagzeilen gekommen – und zahlt jetzt selber 62 Millionen Dollar Bussgeld. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 09.09.2021, 11.40 Uhr

Ohne die Vorwürfe zu bestreiten und ohne sie zuzugeben, hat ein 63-jähriger Manager aus dem Kanton Zug eingewilligt, in den USA für fünf Jahre weder als Direktor noch als leitender Angestellter eines börsenkotierten Unternehmens zu arbeiten. Gleichzeitig stimmt er der Zahlung von 100'000 Dollar Bussgeld zu. Das teilte die US Securities and Exchange Commission (SEC), die amerikanische Börsenaufsicht, vor wenigen Tagen mit.

Das Kraft-Logo am Sitz des Lebensmittelkonzerns Heinz Kraft im US-Bundesstaat Illinois. Bild: AP/Nam Y. Huh

Auslöser für den Vergleich, der der Zustimmung eines Gerichts bedarf, war eine Untersuchung gegen die Kraft Heinz Company. Der Lebensmittelkonzern mit Sitz in Chicago und Pittsburgh ist 2015 aus der Fusion der Kraft Foods Group und der H.J. Heinz Company hervorgegangen. Letztere ist in der Schweiz vor allem als Ketchupherstellerin bekannt.

Zuger Manager stand der Einkaufsabteilung vor

Wie die Börsenaufsicht in ihrer Klage gegen den Zuger festhält, soll das Unternehmen von 2015 bis 2018 überhöhte Gewinne ausgewiesen haben. Laut den Ermittlern haben Mitarbeiter der Einkaufsabteilung für Rohprodukte, welcher der Zuger über mehrere Jahre vorstand, Verträge mit Zulieferern falsch dokumentiert. So hatten sie die Buchhaltung besser aussehen lassen, als sie in Wahrheit war.

Die Heinz-Einkäufer sollen ihren Lieferanten etwa mehrjährige Verträge versprochen haben, um im Austausch dafür Rabatte zu erhalten. Statt die Vergünstigungen vorschriftsgemäss in kommenden Jahren zu verbuchen, gingen die Einsparungen in die Buchhaltung des jeweiligen Jahres ein. In einem anderen Fall sollen die Einkäufer einen Lieferanten überzeugt haben, ein vor der Fusion gewährtes Darlehen zurückzunehmen, nur um es wenig später wieder einzuzahlen, damit das Unternehmen die Zahlung für das Jahr 2015 ausweisen konnte.

Wieso diese Übung? Offenbar aus Verzweiflung. Wie die Börsenaufsicht in der Klage mehrmals festhält, stand das Unternehmen nach der Fusion unter enormem Spardruck.

300 fragwürdige Buchungen

Durch die Falschbuchungen, so die SEC, habe die Einkaufsabteilung die wahre Natur der Geschäftsfälle falsch ausgewiesen. Der 63-jährige Zuger habe mehrere manipulierte Versorgerverträge genehmigt, obwohl es «zahlreiche Warnhinweise» gegeben habe, dass die Mitarbeiter seiner Abteilung interne Kontrollen umgehen würden.

Bereits 2019 wurde bekannt, dass die SEC eine Untersuchung gegen den Lebensmittelkonzern führte. Als Konsequenz musste Kraft Heinz die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 revidieren und laut der Börsenaufsicht falsch ausgewiesene Einsparungen von 208 Millionen Dollar korrigieren. Von fast 300 fragwürdigen Buchungen stammten 59 aus der Einkaufsabteilung des Zuger Managers.

Offenbar gibt es zwei Zuger Einkäufer mit dem gleichen Namen

Dieser war zwischen Juli 2015 und September 2019 für Kraft Heinz weltweit für den Einkauf zuständig, ehe er das Unternehmen im Mai 2020 verliess. Sowohl in einer Medienmitteilung als auch in der online abrufbaren Klage nennt die SEC den Manager beim Namen – gleich halten es US-Medien wie CBS, das Finanzportal Bloomberg oder die Nachrichtenagentur Reuters.

Eine Google-Suche führt ohne Umschweife zu einem Mann, der laut seinem Linked-in-Profil in Zug lebt und als unabhängiger Berater arbeitet – im Procurement-, also im Einkaufsbereich. Auf Anfrage sagt dieser, nie etwas mit Kraft Heinz zu tun gehabt zu haben. Tatsächlich: Gemäss einem Eintrag im Zuger Handelsregister ist der Mann 67 Jahre alt; also vier Jahre älter als der bestrafte Kraft-Heinz-Manager laut Anklage ist – offenbar sind die beiden Namensvetter.

Nach einer etwas längeren Suche stösst man im Internet auch auf den Kontakt des 63-Jährigen. Eine Nachricht, ob er zu den Ermittlungen gegen seine Person und zum geschlossenen Vergleich Stellung beziehen will, blieb bis jetzt allerdings unbeantwortet.