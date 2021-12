Zug: Erstimpfungsaktion am 19. Dezember

Aktion Am Sonntag sind Erstimpfungen den ganzen Tag ohne Voranmeldung möglich Im Zuger Impfzentrum in Baar findet am 19. Dezember ein Aktionstag statt. 17.12.2021, 17.44 Uhr

Alle Zugerinnen und Zuger, die noch nicht geimpft sind, können sich an diesem Tag von 8 bis 18.30 Uhr ohne Voranmeldung impfen lassen, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Auch nach dem Aktionstag sind Erstimpfungen weiterhin an sieben Tagen in der Woche jeweils von 12 bis 18.30 Uhr ohne Voranmeldung möglich. Für einen sicheren Termin ohne Wartezeiten können sich alle Impfwilligen auf www.corona-impfung-zug.ch oder via Telefon (041 531 48 00) anmelden. (rh)