Aktion Gewerkschaft und die ALG protestieren an der Generalversammlung von Glencore Die Alternative – die Grünen kritisiert die Verbindungen des Rohstoffkonzerns zu Russland. 28.04.2022, 15.26 Uhr

Der kürzlich zurückgetretene CEO Glasenberg hatte von Putin im April 2017 den Freundschaftspreis der Russischen Föderation erhalten. Es war der Dank für Abermilliarden, die Glencore 2016 in den Staatskonzern Rosneft gesteckt hatte, um damit den Staatsbankrott abzuwenden. Weiter ist Glencore mit 11 Prozent an der russischen EN+-Gruppe beteiligt, welche wiederum Anteile am grössten russischen Minenkonzern Norilsk Nickel hält, wie aus einer Mitteilung der ALG hervorgeht.

Diese Firma mit Niederlassung in Zug wird kontrolliert vom Oligarchen und ehemaligen russischen Vizepräsidenten Wladimir Potanin. Nachdem Glencore Mitte März angekündigt hatte, ihre Beteiligungen an Rosneft und EN+ zu überprüfen, hält sie nun an ihren Russland-Investitionen fest.

Die ALG fordert gemäss Mitteilung Glencore dazu auf, jegliche Wirtschaftsbeziehungen mit dem russischen Staat zu beenden und jeglichen Geldfluss in Putins Kriegskasse zu stoppen. «Es ist entscheidend, dass Rohstofffirmen des russischen Staates gestoppt und sanktioniert werden. Dafür soll die Zuger Regierung in Bundesbern lobbyieren», wird ALG-Kantonsrat Luzian Franzini in der Mitteilung zitiert.

Mitglieder der ALG und internationaler Gewerkschaften protestieren anlässlich der Glencore-GV am 28. April 2022 vor dem Casino Zug. Bild: PD

«Ironischerweise fand die heutige Generalversammlung im gleichen Zuger Casino statt, in dem der russische Staatspräsident Wladimir Putin am 12. Oktober 2002 im vierten Jahr des Tschetschenienkrieges einen Friedenspreis erhielt», schreibt die ALG. Begleitet wurde der Protest von weiteren Protestgruppen, insbesondere von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus Kolumbien und Peru. Sie protestieren gegen verschlechterte Arbeitsbedingungen in Glencore-Minen und der Aushöhlung von Gesamtarbeitsverträgen. (haz)