SP stellt drei Kandidierende aus Menzingen auf

Menzingen «Das erhöht unsere Chancen auf mehr Kantonsratssitze»: Die SP will weiter wachsen im Berggebiet Die vergessen geglaubte SP-Ortspartei Menzingen schickt drei Kandidierende in den Kampf um Kantonsratssitze. Das hat auch ‒ aber nicht nur ‒ mit der Strategie der kantonalen SP zu tun. Linda Leuenberger 26.04.2022, 18.30 Uhr

Auf dem Papier gibt es die SP Menzingen schon lange. Darum ist in der Medienmitteilung der SP von «Wiederbeleben» die Rede und nicht von «Neugründen». «Es gab in den vergangenen zehn Jahren zwar kein aktives Parteileben, die Sektion wurde aber nie formell aufgelöst», sagt Barbara Gysel, Präsidentin der SP Kanton Zug. Nun kommt Schwung in die eingeschlafene Sektion: Die SP Menzingen stellt drei neue Kandidierende auf für die Kantonsratswahlen im Oktober.

Arlette Leiser (54), Heiko Schiltsky (39) und Tanja Wolleb (45) sind die neuen Aktivmitglieder der SP Menzingen. Bilder: zvg

Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, sind die Kandidatinnen Arlette Leiser (54) und Tanja Wolleb (45) Pflegefachfrauen. Letztere ist zudem Gewerkschaftssekretärin, engagiert sich im Vorstand der Bewegung «Pflegedurchbruch – für eine würdige Pflege in der Schweiz» und leitete das Zuger Lokalkomitee für ein Ja zur Pflege-Initiative im vergangenen November. Heiko Schiltsky (39) ist Informatiker und will sich in seiner politischen Arbeit auf die Digitalisierung in der Bildung und in der Verwaltung fokussieren.

Gemäss Mitteilung will das Trio sozial- und umweltaffinen Menzingerinnen und Menzingern eine Stimme geben und sucht Gleichgesinnte, die sich ebenfalls in der Ortspartei engagieren möchten. Nach den Wahlen sollen die Statuten der SP Menzingen neu aufgesetzt und ein Vorstand gegründet werden, sagt Barabra Gysel. Bis dahin werden die neuen Kandidatinnen und der neue Kandidat versuchen, mit der Menzinger Bevölkerung ins direkte Gespräch zu kommen, um sich ihre Anliegen anzuhören.

Chancen auf mehr SP-Kantonsratssitze erhöhen

Die SP ist eine Industriepartei – stark vor allem in urbanen Gebieten. Und in Menzingen ist sie von den wesentlich grösseren Sektionen der Mitte, SVP und FDP umgeben. Womit will sie punkten am Berg?

«Die SP Menzingen repräsentiert eine Partei mit langer Tradition. Hier kann sie bei einzelnen Geschäften von Know-how und Erfahrungen profitieren», sagt Barbara Gysel. «Wir können den Wählerinnen und Wählern am Berg eine Alternative bieten.» Zudem habe die Kandidatur zweier Frauen Strahlkraft. Das könne motivierend sein für andere Frauen, sich politisch zu engagieren, unabhängig davon, in welcher Partei sie das tun möchten. «Insgesamt tragen wir zur politischen Vielfalt bei – davon lebt unsere Konkordanzdemokratie.»

Barbara Gysel, Präsidentin der SP Kanton Zug und Kantonsrätin. Bild: zvg

Dass die Kandidaturen vor den Wahlen im Oktober bekanntgegeben wurden, sei kein Zufall, sagt Gysel. Wahlen seien eine geeignete Zeit, um Interessierte von sich zu überzeugen. Und: «Es ist natürlich im Interesse der SP im ganzen Kanton, dass wir in möglichst vielen Gemeinden präsent sind. Das erhöht unsere Chancen auf zusätzliche Sitze im Kantonsrat.»

Schon vor sieben Jahren sagte Barbara Gysel gegenüber unserer Zeitung, die SP müsse in den Gemeinden «massiv aufholen». Seither wurde die Ortspartei Risch-Rotkreuz gegründet und die Ortspartei Steinhausen «wiederbelebt». «Es hat sich für uns vieles zum Positiven entwickelt», sagt Gysel. «Aber meine Aussage von damals ist noch immer gültig.»

Und es brauche Beharrlichkeit, um sich in einer Gemeinde langfristig verankern zu können. Das sei beispielsweise Zari Dzaferi und Alois Gössi mit der SP Baar gelungen, die sich zu einer «sehr aktiven Sektion» entwickelt habe. «Es steht und fällt mit den Einzelnen», sagt Gysel. «Umso mehr freut es uns, dass wir nun in Menzingen und anderswo auf engagierte Leute zählen können.»