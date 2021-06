Leserbrief Alle Jahre derselbe Ärger vor den Sommerferien Zur Information der Stadt Zug zum neuen Schuljahr 21.06.2021, 16.32 Uhr

Alle Jahre wieder, Mütter bitte zaubern! In zwei Wochen beginnen in der Stadt Zug die Sommerferien. Auch dieses Jahr wissen Eltern bis heute noch nicht, ob und wann ihre Schulkinder einen Platz im Mittagstisch, in der Nachmittagsbetreuung haben.