Umfahrung In Allenwinden ist man bereit für das Grossprojekt Die IG Allenwinden war im Begleitgremium zur Strassensanierung vertreten und konnte dabei einiges erwirken. Carmen Rogenmoser 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Vorbereitungsarbeiten beim Knoten Schmittli sind in vollem Gange.





Bild: Maria Schmid (Allenwinden, 6. Juli 2021)

8000 statt rund 2000 Fahrzeuge pro Tag: Für Allenwinden bedeutet der anstehende Grosskreisel im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt Nidfuren bis Schmittli tatsächlich eine Mehrbelastung. Es hätte aber auch schlimmer kommen können, wie Sepp Grob, wohnhaft in Allenwinden und Mitglied der IG Allenwinden, sagt: «Hätte sich die erste Idee des Kantons, den ganzen Verkehr über Allenwinden zu führen, durchgesetzt, wären es wohl rund 16'000 Fahrzeuge pro Tag geworden.»

Sepp Grob, IG Allenwinden. Bild: PD

Dank der konstruktiven Zusammenarbeit im Begleitgremium, das bereits 2014 zusammengekommen ist, habe sich die Idee des Grosskreisels mit dem Einbahnverkehr durchsetzen können. «Dafür sind wir sehr dankbar», so Grob. Es sei auch nicht selbstverständlich, dass man in Menzingen diese Lösung unterstütze. Insbesondere Edlibach wird während der rund anderthalb Jahre dauernden Baustelle viel mehr Verkehr haben.

Auch die weiteren Forderungen, die das Gremium stellte, sieht Grob erfüllt: «Bei der Sanierung der Strasse durch Allenwinden wurde ein Flüsterbelag eingebaut.» Damit kann die Lärmemission drastisch vermindert werden. Die Auswirkungen dieses speziellen Belags seien schon spürbar. «Ich wohne direkt an der Strasse und vom Verkehr höre ich tatsächlich viel weniger», so Grob. Mit Mittelinseln bei den Fussgängerstreifen und dem Ausbau und der Anpassung der Bushaltestellen seien von Seiten des Kantons auch die bestmöglichen Sicherheitsmassnahmen umgesetzt worden, sagt Sepp Grob und ergänzt:

«Der Verkehrsdienst wird zudem am Anfang ein besonderes Augenmerk auf die Schüler haben und vor allem auch die Schulanfänger und Kindergärtler für den Mehrverkehr sensibilisieren.»

Ausnahmen für landwirtschaftliche Gefährte und Baufahrzeuge

Für die Landwirte aus Allenwinden, die in Unterägeri oder Neuägeri Land bewirtschaften, konnte eine Ausnahmeregelung erwirkt werden. Sie dürfen in beide Richtungen über Allenwinden fahren. Das Gleiche gilt für Baufahrzeuge. Wie es sich mit jenen verhält, die oft zwischen Allenwinden und dem Ägerital hin und her pendeln, ist noch nicht abschliessend geklärt. Eine Lösung sei aber auch hier in Sicht, so Grob. In beide Richtungen über Allenwinden verkehren darf neben der ZVB auch der Rettungsdienst. Wie sich diese Planung in der Praxis bewährt, zeigt die Zeit. «Wie der Verkehrsfluss während der Rushhour sein wird, sehen wir erst, wenn es so weit ist», sagt Sepp Grob. Voraussichtlich im Januar wird der Grosskreisel in Betrieb genommen.

Für Allenwinden werde die Bauphase eine mühsame Überbrückungszeit, meint er. Aber er sei zuversichtlich, dass man das Beste herausholen konnte. Für die Interpellation der ALG Baar habe er daher wenig Verständnis. Man sei vorbereitet, der Kanton habe seine Pflicht getan. Die IG sei von Anfang an nicht grundsätzlich gegen das Projekt gewesen. Sepp Grob sagt: «Die Strasse muss irgendwann saniert werden und wir setzten uns für eine Lösung ein, die nicht nur für Allewinden, sondern grundsätzlich für den Kanton funktionieren soll.»