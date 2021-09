Mutter eines Homosexuellen kritisiert Zuger Gesellschaft

Allenwinden Mutter eines Homosexuellen kritisiert die Zuger Gesellschaft für ihren Umgang mit LGBTQ-Personen Am 26. September stimmen die Schweizer über die «Ehe für alle» ab. Im konservativen Kanton Zug haben es solche Vorlagen oft schwer. Sandra Huwyler (59) setzt sich vehement für eine Liberalisierung des Ehegesetzes ein. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Mittlerweile ist die gleichgeschlechtliche Liebe im – fiktiven – schwedischen Königshaus angekommen. In der aktuellen Netflix-Serie «Young Royals» verliebt sich der schwedische Thronfolger in einem Edel-Internat in einen Mitschüler. Auf das Paar warten immer wieder Stolperfallen. In einer Situation sagt einer der beiden Teenager: «Wir machen doch nichts Verbotenes.» In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Film- und TV-Produktionen über Liebschaften zwischen Mann und Mann wie auch zwischen Frau und Frau erschienen. Wer glaubt, dass solche Lebensgemeinschaften inmitten unserer Gesellschaft als alltäglich angesehen werden, der irrt jedoch.

Das zeigt ein Gespräch mit Sandra Huwyler (59) aus Allenwinden. Ihr Wissen über die Homosexualität fusst auf eigenen Erfahrungen. Ihr Sohn ist homosexuell. Er lebt mit seinem Partner zwar in einem anderen Kanton. Das hindert Sandra Huwyler aber nicht, für die Rechte der Männer und Frauen im Kanton Zug einzutreten, die sich zu einem Partner oder einer Partnerin des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen. Dieser Einsatz sei in dieser Region, so Sandra Huwyler, ein schwieriges Unterfangen:

«Der Kanton Zug ist sehr konservativ.»

Das passe irgendwie schlecht zu seinem Status, Menschen aus der ganzen Welt willkommen zu heissen. So weiss die Allenwindnerin, dass Plakate des Pro-Komitees von «Ehe für alle» übermalt oder gar abmontiert wurden. Auch Regenbogenfahnen, Kennzeichen der Gemeinschaften ausserhalb der konventionellen Ehe, verschwinden schnell. Diejenigen für die Konzernverantwortungsinitiative hängen jedoch auch ein Jahr nach der erfolgten Abstimmung noch.

Sandra Huwyler, Mutter eines homosexuellen Sohnes, setzt sich für Gleichberechtigung ein.

Ein Grundrecht und ein Ausdruck der Akzeptanz

Sandra Huwyler engagiert sich im Zuger Ableger des Vereins Queer, der sich für die Rechte von Menschen einsetzt, die alle möglichen Lebensformen pflegen. Sie macht sich aktuell auch für die «Ehe für alle» stark. Es gäbe noch sehr viel zu tun, weiss sie:

«Im Kanton Zug ist es immer noch für viele LGBTQ-Personen schwierig, offen dazu zu stehen.»

Wenn zwei Männer Hand in Hand unterwegs seien, dann setze es oft – und noch immer – böse Blicke ab.

Die «Ehe für alle» ist in den Augen von Sandra Huwyler ein Grundrecht und ein Ausdruck von Akzeptanz für alle Lebensformen. Diese Freiheit werde in Artikel 14 («Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet») in der schweizerischen Bundesverfassung garantiert. Sandra Huwyler sagt: «Die Liebe, die einem Kind zuteilwird, ist zentral.» Die sexuelle Orientierung habe in diesem Kontext keine Bedeutung. Sie ergänzt: «Wenn die ‹Ehe für alle› angenommen wird, herrscht Gleichberechtigung.» Doch ihr Einsatz in der Zuger Queer-Bewegung würde damit nicht enden.

Die schwierige Offenbarung gegenüber Familie und Freunden

Dies auch deshalb, weil es noch lange nicht überall beim Offenlegen der sexuellen Orientierung der eigenen Familie gegenüber ohne Zwischentöne abläuft. Bei ihrem Sohn sei sie diesbezüglich nicht überrascht gewesen: «Ich habe es gespürt.» Sie weiss jedoch von anderen Fällen, in denen das Coming-out der Tochter oder des Sohns der eigenen Familie gegenüber nicht gut gekommen sei. Es gäbe Fälle, so Huwyler, die damit endeten, dass Kinder nach dem Outing von ihrer Familie verstossen wurden. Diese Handlungsweise in der unmittelbaren Umgebung von gleichgeschlechtlich orientierten Menschen ende, so erklärt Sandra Huwyler, oft in Selbstmordgedanken.

Da wäre es doch viel besser, sagt sie, wenn wir den Boden dafür frei machen würden, «dass ein jeder einfach nach seiner Art glücklich sein könnte». Für die Mutter ist dieser Status ein Hochhalten des liberalen Prinzips «Leben und leben lassen». In die Schublade Vorurteile gehört bei Sandra Huwyler die Erwartungshaltung von Heterosexuellen, dass sich jemand rechtfertigen müsse, wenn er eine andere Lebensform wähle als die gemeinhin als normal angesehene. Liebe und Zuneigung derart mit der herkömmlichen Ehe zu verkoppeln, geht für Sandra Huwyler überhaupt nicht.

Von weltoffenen Zugern, die in Bezug auf die sexuelle Ausrichtung eher stocksteif sind

Sie ist jedoch alles andere als blauäugig und weiss deshalb, dass bei einem Ja zur «Ehe für alle» der Kampf um Akzeptanz und Toleranz nicht gleich zu Ende sein wird: «Es ist, ehrlich gesagt, einfach ein Schritt in die richtige Richtung.

Der Kanton Zug sei «multikulturell», aber in Sachen gleichgeschlechtlicher Liebe «stocksteif» mehr noch «stockkonservativ». Aber der Kanton könne am 26. September mit einem Ja-Wort zur «Ehe für alle» beweisen, dass er die verschiedensten Lebensformen zu- und das Moralisieren sein lasse.

Dass es zuverlässige, sichtbare Merkmale gäbe, um die sexuelle Orientierung zu bestimmen, stellt Huwyler in Abrede:

«Ich weiss, dass es immer noch Eltern gibt, welche durch Therapien et cetera versuchen, ihre Kinder zur Heterosexualität umzupolen. Erfolglos.»

Am Abstimmungssonntag bestehe die Chance, eine «Ungerechtigkeit» aus der Welt zu schaffen. Mut macht Huwyler das Votum in Irland im Jahr 2015. Im erzkatholischen Inselstaat erreichte die «Ehe für alle» eine Zustimmungsquote von 62 Prozent. Ein gutes Omen für den 26. September? Es wäre für Sandra Huwyler ein Freudentag und ein Lohn für ihren unermüdlichen Kampf für die Gleichberechtigung. Sie bleibt aber ein Fels in der Brandung. Und das im wahrsten Sinn des Wortes: zum Beispiel auch im Eltern Verein Fels stärken sich Eltern von homosexuellen Kindern gegenseitig den Rücken.

Der Queer Zug Treff ist offen für alle und öffnet jeweils am 2. Donnerstag im Monat ab 18.30 Uhr seine Türen. Treffpunkt ist das Paettern Lightup Atelier beim Bahnhof Zug (Alpenstrasse 13).