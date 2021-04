Allenwinden Velofahrer sorgen sich um den Biketrail Wildenburg Mitglieder des Veloclubs Baar-Zug wollen, dass der Gemeinderat sich für die Wiedereröffnung der Mountainbike-Strecke einsetzt. Von Seiten der Gemeinde heisst es, das Interesse sei gross, dass der Weg bald wieder benutzt werden könne. Carmen Rogenmoser 27.04.2021, 05.00 Uhr

Noch ist der Wildenburg-Trail in Allenwinden gesperrt. Bild: Maria Schmid (26. April 2021)

Die Mountainbike-Strecke Wildenburg-Trail, die von der Winzrüti in Allenwinden hinunter zur Lorzentobelbrücke führt, soll wieder geöffnet werden. Das fordert der Veloclub (VC) Baar-Zug in der Petition «zur Erhaltung ‹Wildenburg-Trail› Baar/Allenwinden für Mountainbiker-/innen», die dem Baarer Gemeinderat kürzlich überreicht wurde. Das Anliegen ist auf eine grosse Unterstützung gestossen. Bei der Online-Petition sind ganze 729 Unterschriften zusammengekommen.

Gesperrt werden musste der Trail, der auch über ein Privatgrundstück führt, weil beim Einstiegsort, der Winzrüti in Allenwinden, Bauarbeiten im Gang sind. Die Gemeinde informierte im Juli 2020, dass die Strecke bis mindestens Ende April 2021 nicht passierbar ist. Auf dem ehemaligen Werkhof der Firma Hodel entsteht eine Wohnüber­bauung. Entlang des Waldrands befinden sich das Materialdepot und die Baubaracken und auch die Betonmischanlage ist im Weg. Wegen dieser Installationen und insbeson­dere wegen des Baustellenverkehrs sei die Sicherheit von Wanderern und Bikern gefährdet. Der offizielle Wanderweg allerdings ist von der Schliessung nicht betroffen. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die Verbindung voraussichtlich wieder geöffnet werden, teilte die Gemeinde damals mit.

Ivo Hunn, Präsiden des Veloclubs Baar-Zug, überreicht dem Baarer Gemeindepräsidenten Walter Lipp die Petition. Bild: PD

Diesem Statement ist nun aus Sicht des Vereins offenbar nicht mehr ganz zu trauen. Und so handelte der Vorstand des VC Baar-Zug vor Ablauf der Frist. Mit der Petition bitten der VC Baar-Zug und alle Mitunterzeichnenden den Gemeinderat Baar, alles daran zu setzen, dass die Strecke Wildenburg-Trail wieder uneingeschränkt geöffnet werde, ist in der Schrift zu lesen. Nötig wurde das, weil offenbar auch die Anwohner in dieser Sache aktiv wurden. Das jedenfalls tönt Ivo Hunn, Präsident des Klubs, an:

«Es gibt Hinweise, diesen Weg zu streichen. Diesbezüglich wurden Gespräche geführt.»

Mehr sagt er dazu aber nicht.

Zwei Petitionen mit demselben Anliegen

Von der Gemeinde Baar ist zu erfahren, dass diesbezüglich kein Vorstoss vorliege. Hingegen ist bereits im Februar eine Petition mit ähnlichem Anliegen eingereicht worden. Der Titel der Petition lautet «gegen eine komplette Schliessung des Durchgangs Richtung Wald oberhalb und unterhalb des Neubaus auf dem Hodelareal WUB Winzrüti in Allenwinden». Das bestätigt Gemeindeschreiberin Andrea Bertolosi.

Dabei sind rund 30 Unterschriften, die meisten stammen von Anwohnern und Nachbarn, zusammengekommen. «Der Biketrail, der auch als Wanderweg genutzt wurde, führt über ein privates Grundstück», erklärt der zuständige Gemeinderat Zari Dzaferi (SP). Man habe von Anfang an das Gespräch mit den Betroffenen gesucht und sich dafür engagiert, dass der Weg nach der Bauzeit wieder geöffnet werden könne, führt er aus.

«Die Grundeigentümer bringen Verständnis auf für die Situation. Momentan sind wir in der Lösungsfindung»

, so der Gemeinderat. Das Interesse, dass der Weg, der eigentlich nicht offiziell ist, wieder benutzt werden kann, sei offensichtlich gross.

Seit über 20 Jahren besteht die Rundtour für Mountainbikerinnen und Mountainbiker auf der Strecke Baar–Höllgrotten–Schmittli–Zugerberg–Allenwinden Wildenburg-Trail–Oberallmig–Ruggeren–Spinnerei in Baar. «Es ist die einzige Verbindung vom Zugerberg nach Baar, die als Mountainbike-Strecke bezeichnet werden kann. Viele Mountainbikerinnen und Mountainbiker haben diese Strecke in den letzten 20 Jahren befahren. Eine ähnliche Alternative gibt es nicht», so Hunn.