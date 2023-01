Fasnachtseröffnung in Alosen mit dem neuen Legorenvater

Zuger Fasnacht 2023 Der neue Legorenvater in Alosen lebt das Fasnachtsmotto vor Die 114. Alöser Fasnacht steht unter dem Leitspruch «Ä wahri Freud». Dieser wurde aus einem ganz speziellen Grund gewählt. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 08.01.2023, 13.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die diesjährige Fasnacht steht unter dem Motto «Ä wahri Freud». Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Die Fasnachtsgesellschaft eröffnete die 114. Fasnacht. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Die Papageno aus Oberägeri machten den Umzugsstart. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Legorenvater Roman Meier mit den Ehrendamen Laura Holdener (links) und Jasmin Blattmann. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Ein Umtrunk für das versammelte Dorf. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Vize und Spielleiter Bruno Meier spricht am Mikrofon. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Hinten (von links): Bruno Meier (Vize und Spielleiter), Kilian Meier (Presse), Marcel Schönmann (Kassier), Adrian Blattmann (Bau). Vorn (von links): Daniel Blattmann (Aktuar), Jasmin Blattmann (Ehrendame), Roman Meier (Präsident), Laura Holdener (Ehrendame), Roman Meier (Verpflegung). Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Für Musikalische Unterhaltung war gesorgt. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Das neue Gebäude bietet Platz für viele Fasnachtsbegeisterte. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Von Bier, Weisswein über Mineral bis zum Orangensaft wurde alles getrunken von Jung und Alt. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023) Ein Griff zu den traditionellen Schellen. Bild: Mathias Blattmann (Alosen, 7. Januar 2023)

Samstagabend, 19 Uhr: Angeführt von der wild schränzenden Guggenmusik Papageno, den Tambouren und den im Takt stampfenden Tirolern zieht der Aloser Legorenrat vom neuem Mehrzweckgebäude zur Schreinerei Nussbaumer. Dort angekommen, werden die Teilnehmenden von einer grossen Menschenmenge frenetisch bejubelt. Alle sind gespannt, unter welchem Motto die diesjährige Alöser Fasnacht gefeiert wird.

Zunächst ist Warten angesagt, denn die Gugger, die Tambouren und die Tiroler ziehen eine Show ab. Diese endet erst, als der neu installierte Legorenvater Roman Meier das Mikrofon ergreift. Nach einer kurzen Begrüssung richtet er sich in die ihn flankierenden Ehrendamen Jasmin und Laura. Er fordert sie auf, das noch verhüllte diesjährige Fasnachtsmotto zu lüften. Gut sichtbar kommt «Ä wahri Freud» zum Vorschein.

Freude über das neue Gebäude

Roman Meier, der neue Legorenvater und somit auch der neue Präsident der Fasnachtsgesellschaft Alosen, betont: «Ä wahri Freud, so lütet uses Motto, will mängs isch passiert, wo meh wärt isch, als ä Sächser im Lotto. Voräwäg nämmer sicher die gröschti Freude, das isch üses nüä Mehrzwäckgebäude. D’ Alöser Verein mached vo dem Huus scho zimmli Gebruch, und eine vo de Mieter isch dä mitem grosse Buuch. Au d’ Gmeind het ded inne scho Sitzigä abhaltä und de FC hed für ihres nüä Clubhus grad Wärbig gschaltä.»

Viel anderes sei noch passiert. Der Legorenvater erwähnte den Sieg des Entlebuchers Joel Wicki am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln, die Wahl von Laura Dittli in den Zuger Regierungsrat. Mit einem verschmitzten Lächeln meint Roman Meier: «Schier hätts au glanget für ä Zuger Bundesrat – das wär ja s’Gröschti, aber det heds dä aber scho gli gheissä: Finger ab de Röschti.»

Gleich humorvoll ging es weiter, bis sich die zahlreich aufmarschierten Alösler unter den Klängen der Papagenos ins Innere der Schreinerei begaben, wo ein Film von der vergangenen Fasnacht über eine grosse Leinwand flimmerte. Die Vorfreude auf die diesjährige Fasnacht war geweckt.

Grosses Programm im Februar

Wie geht es weiter mit der Fasnacht? Am 17. Februar ab 18 Uhr organisiert die Fasnachtsgesellschaft in der Garage Meier einen Fyrabig-Ball mit Maskentreiben und musikalischer Unterhaltung mit dem Ländlertrio Etzelbuebä.

Am 20. Februar stehen der Morgenstreich (ab etwa 4.30 Uhr), das Mittagessen in den beiden Fasnachtsbeizen (ab 11 Uhr), der Fasnachtsumzug mit Bühnenspiel, die Kinderbescherung, die Strassenfasnacht und das Maskentreiben mit musikalischer Unterhaltung (ab 13 Uhr) auf dem Programm.

Und um 18.30 Uhr findet das Fasnachtsvergraben mit anschliessender musikalischer Unterhaltung statt. Es darf tüchtig gefeiert werden, denn ab Mitternacht stehen Fasnachtstaxis im ganzen Ägerital im Einsatz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen