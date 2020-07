Rückblick Als ein Prinz den Unternehmer Groth in Unterägeri besuchte: «Er war auch als Playboy bekannt» Im Sommer vor 30 Jahren wurde Prinz Bernhard der Niederlande vom Unternehmer Hans Groth eingeladen. Carmen Rogenmoser 11.07.2020, 05.00 Uhr

Der umtriebige Unterägerer Hans Groth (80) kann ein weiteres Jubiläum eines aussergewöhnlichen Ereignisses feiern. Vor 30 Jahren hatte er Besuch von Prinz Bernhard der Niederlande. «Wir hatten es sehr lustig zusammen», sagt Groth. Bei der Erinnerung muss er immer noch lachen. Prinz Bernhard sei sehr umgänglich gewesen, habe sich sehr interessiert und sich für alles Zeit genommen. Anlass des adligen Besuchs war das damalige 25-Jahr-Jubiläum der Firma Groth AG. Prinz Bernhard unterzeichnete mit Hans Groth einen Vertrag für ein weltweites WWF-Gedenktaler-Programm. Eine Million Franken spendete der Unternehmer dem WWF damals. Prinz Bernhard – Grossvater des holländischen Königs Willem-Alexander – war Begründer und ehemaliger Präsident von WWF International.

Hans Groth (links) und Prinz Bernhard der Niederlande beim Unterschreiben des Vertrags in Unterägeri im Sommer 1990. Bild: PD

Die Unterägerer Firma wurde damals als Weltmarktleader im Lizenzgeschäft für Philatelie (Briefmarken) und Numismatik (Münzen) gehandelt. Die Firma übernahm die Produktion und den Vertrieb des WWF-Briefmarken-Tierlexikons.

Kennen gelernt hat Groth den damals 75 Jahre alten Prinzen 1986 in London. Der Unterägerer war dort, um Mitglied beim Club der 1001 zu werden– einer Stiftung, die zur finanziellen Unterstützung des WWF eingerichtet wurde. Eingeladen hatte Prinz Philip. Der Gemahl von Königin Elisabeth war damals Präsident von WWF International. «Wir haben uns schon damals gut verstanden», sagt Hans Groth über den niederländischen Adligen und erzählt weiter:

«Ich dachte mir, es wäre doch nett, wenn er zu unserem Jubiläum kommt.»

Tatsächlich war der Prinz sofort bereit, dafür in Zentralschweiz zu reisen. «Wir haben alles durchgeplant», so Groth. Der Prinz reiste mit vier Leuten an, darunter auch zwei Bodyguards.

Der Dorfpolizist wurde zum Bodyguard

Doch auch Groth war um die Sicherheit des Adligen besorgt. So stellte er den damaligen Dorfpolizisten Ruedi Egloff zusätzlich als Bodyguard an. Zuerst zeigte Groth ihm seine Firma. Fast eine Stunde habe er sich dafür Zeit genommen und sich auch mit den Angestellten unterhalten. «Er war sehr umgänglich», so Groth. Anschliessend ging es ins Restaurant Seestern in Oberägeri zum Mittagessen.

Beim Besuch des Prinzen (Mitte) herrschte augenscheinlich gute Laune. Bild: PD

Dass Groth sich heute noch an das alles erinnert, ist nicht selbstverständlich. 2012 erlitt der Tausendsassa einen Hirnschlag. Er musste alles von Grund auf neu lernen, die ganzen Erinnerungen waren verschwunden. Er arbeitet hart an sich – und fing an, sich vor allem wieder an seine Arbeit zu erinnern. Er sagt ehrlich:

«Kein Wunder, das war der Hauptteil meines Alltags. Ich arbeitete

bis zum Hirnschlag rund 70 bis 80 Stunden pro Woche.»

Nach dem Mittagessen meinte Prinz Bernhard, er hätte Lust auf eine Zigarre. Er möge nur die guten und habe eine Davidoff von Montecristo dabei. «Ich langte in meine Brusttasche und zog genau die gleiche hervor», sagt Groth. Ein Zufall, über den sie beide lange lachen mussten. Am Nachmittag ging es für den Prinzen und seine Entourage zurück an den Flughafen nach Zürich. «Ich musste schnell ein Taxi organisieren», so Groth. In den Sinn kam ihm dabei ein Fahrer aus Alosen. Also ging es für den Prinzen direkt von Alosen nach Zürich. Den anschliessenden Flug nach Amsterdam habe der passionierte Pilot dann allerdings nicht mehr selber gemacht. Zu viel Alkohol sei vorher geflossen. Groth erklärt:

«Er war schon auch als Playboy bekannt. Ich war aber wirklich beeindruckt von ihm. Er war so nett und offen.»

Einige Male hätten sie anschliessend noch telefoniert und an Anlässen habe man sich getroffen. 2004 verstarb der Prinz.

Eine geniale Idee zur richtigen Zeit

Zur Philatelie fand Groth durch einen Bekannten, der mit einer Briefmarkensammlung an der Börse beachtliche Erfolge verbuchte. Seinen ersten eigenen Coup landete er 1969, als er 140'000 Spezialbriefmarken zu den ersten Apollo-Missionen kaufte. Diese auf Kuverts klebte und abstempeln liess. Durch den Stempel wurden sie zu Sammlerobjekten – und für Groth zu einem lukrativen Geschäft. Das entsprechende 50-Jahr-Jubiläum dieser Aktion feierte er im letzten Sommer.

Im Jahr 2013 verkaufte er die Firma Groth AG, kümmerte sich mit der Groth Immo AG aber weiter um die Immobilien. Doch auch heute noch kann der Senior nicht ruhig sitzen. So hat er sich zum Ziel gemacht, jede Alpwirtschaft und Besenbeiz im Ägerital zu Fuss zu besuchen. «Ich bin jeden Tag zwei bis drei Stunden unterwegs.» Zeit auch, in den Erinnerungen zu schwelgen, die geblieben sind.