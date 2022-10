Alterspflege «Der Markt ist ausgetrocknet»: Bei Zuger Alterszentren ist der Personalmangel weiterhin spürbar In verschiedenen Altersinstitutionen sind aktuell Stellen nicht besetzt. Das, die hohe Bettenauslastung und die zunehmende Komplexität in der Pflege führen zu einer starken Auslastung. Heimleitende und Experten gehen auf die momentane Situation ein. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Zuger Altersinstitutionen ist das Personal weiterhin knapp besetzt. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Einige Zeit war das Pflegepersonal in den Zuger Alters- und Pflegezentren knapp und auch finanziell sah die Situation in gewissen Institutionen nicht rosig aus. Die Coronapandemie leistete durch Ansteckungen und die dadurch resultierenden Ausfälle ganze Arbeit. Nachdem der Sommer etwas Ruhe brachte, steigen im kühlen Herbst nun wieder die Ansteckungszahlen und die Ungewissheit, wie es in der Winterzeit aussehen wird.

Wie hat sich nun die Situation der Alters- und Pflegezentren im Kanton Zug entwickelt? Dies herauszufinden, gestaltete sich nicht ganz einfach. Im Zuge der Recherche kamen oft Antworten wie:

«In meinen Augen ist das Thema Corona nun zur Genüge bewirtschaftet worden. Ich bin deshalb nicht interessiert, an der Umfrage teilzunehmen», von Daniel Dossenbach, Heimleitung Alterswohnheim Mütschi in Walchwil.

«Aufgrund Ferienabwesenheit können wir Ihnen leider keine Antwort zusenden. Ich denke jedoch, Sie erhalten aus den anderen Institutionen die benötigten Daten», von Roman Anderau, Geschäftsführer Pflegezentrum Luegeten in Menzingen.

Oder: «Aktuell bin ich beruflich stark eingespannt mit vielen neuen und zusätzlichen Aufgaben. Gestern nahm ich ganztags an einer Weiterbildung teil. Gerne nehme ich ein anderes Mal an einer Umfrage teil», von Ivan Hürlimann, Gesamtleiter Zentrum Breiten in Oberägeri.

Ist die Situation womöglich noch schwieriger geworden oder warum halten sich die Verantwortlichen so bedeckt?

Hilfsgelder blieben Tropfen auf dem heissen Stein

«Das Personal in den Pflegeheimen des Kantons Zug leistet auf allen Ebenen hervorragende Arbeit. Es ist aber so, dass in verschiedenen Altersinstitutionen Stellen nicht besetzt sind. Das, die hohe Bettenauslastung und die zunehmende Komplexität in der Pflege führen dazu, dass alle Mitarbeitenden – auch jene der Hotellerie, der Küche und aller anderen Bereiche – stark ausgelastet sind», sagt Roman Della Rossa, Vorstandsmitglied und Verantwortlicher Kommunikation bei Curaviva Zug. Der Verband vertritt Zuger Pflegeheime. Della Rossa ist auch Leiter des Seniorenzentrums Mülimatt in Oberwil.

Die Auslastung einiger Zuger Altersheime sei in den vergangenen zwei Jahren tiefer als budgetiert gewesen. Das habe zu Mindereinnahmen geführt, die oft ungedeckt blieben. «Vereinzelt wurden im gesetzlichen Rahmen Corona-Hilfsgelder beantragt und bewilligt. Sie blieben aber zumeist ein Tropfen auf dem heissen Stein», so Della Rossa.

In der Zwischenzeit seien die Betten wieder gut ausgelastet. Die Budgetierung und Deckung der Vollkosten in der Langzeitpflege bliebe aber schwierig. «Hier sind Politik und Gesellschaft gefordert. Sie müssen die Frage beantworten, wie viel die Pflege betagter Menschen kosten darf», führt Della Rossa aus.

Komplexität der Spitex-Einsätze wird immer grösser

Menschen im dritten und vierten Lebensalter würden so lange wie möglich zu Hause bleiben wollen. «Das ist kein neuer Trend und hängt auch nicht mit der Personalsituation in den Heimen zusammen», erklärt Della Rossa.

Auch Judith Hotz, Assistentin der Geschäftsleitung Spitex Kanton Zug, stimmt dem zu:

«Den Trend, dass die Menschen länger zu Hause leben möchten, spüren wir schon lange. Die Coronapandemie hat das noch verstärkt.»

Ausserdem würden Menschen immer älter werden und auch Multimorbidität, gleichzeitiges Bestehen mehrerer Krankheiten bei Patienten, sei ein Grund.

«Menschen möchten auch nach einem Unfall möglichst zu Hause versorgt werden. Die Komplexität unserer Einsätze wird immer grösser. Das braucht viel mehr Fachpersonal», so Hotz weiter. Der Fachkräftemangel im Pflegebereich herrsche generell in Alterszentren, Spitälern sowie Spitex-Organisationen. Zudem gelte im Kanton Zug seit 2018 ambulant vor stationär. «Das Arbeitsvolumen stagniert daher auf hohem Niveau», sagt Hotz.

«Wir spüren den Personalnotstand»

Auch Paul Müller, Geschäftsführer des Alterszentrums Chlösterli in Unterägeri, räumt ein: «Der Markt ist ausgetrocknet. Wir sind dankbar, dass wir gute Mitarbeitende haben. Für das letzte Jahr haben wir von der Gemeinde Unterägeri eine Unterstützung bekommen, welche uns half, das Betriebsdefizit zu minimieren.»

Das Chlösterli in Unterägeri hat von der Gemeinde finanzielle Unterstützung bekommen. Bild: Patrick Hürlimann, (24. November 2020)

Momentan sehe es so aus, als würde das Chlösterli in diesem Jahr die erforderliche Auslastung erreichen, um den Betrieb kostendeckend zu führen. «Vom Kanton haben wir keine finanzielle Unterstützung erhalten, er unterstützte uns aber bei notwendigen Massnahmen», erklärt Müller.

Auch Franz Schönegger, Bereichsleitung Pflege und Betreuung sowie Mitglied der Geschäftsführung des Pflegezentrums Baar, legt offen: «Im Pflegezentrum Baar spüren wir den Personalnotstand. Wir sind aber trotz allem gut aufgestellt und können professionelle Pflege und Betreuung gewährleisten. Über die Finanzen kann ich Ihnen keine Auskunft geben.»

Das Pflegezentrum Baar spürt den Personalnotstand weiterhin. Bild: Maria Schmid, (19. April 2021)

Im Alterszentrumm Dreilinden in Rotkreuz seien aktuell alle Stellen besetzt, heisst es vom Heimleiter und Vorsitzenden der Geschäftsleitung Felix Reichmuth. Er fährt fort: «Auch betriebswirtschaftlich waren die Pandemiejahre schwierig. Die Auswirkungen waren noch bis in das zweite Quartal 2022 zu spüren. Inzwischen hat sich die Situation verbessert.» Jetzt seien allerdings in vielen Bereichen die Preisentwicklungen der vergangenen Monate zu spüren.

«Der Trend, auch im Alter möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben, besteht schon viele Jahre. Immer mehr werden intermediäre Strukturen wie Wohnen mit Service oder betreutes Wohnen in den Gemeinden gefördert», weiss Reichmuth.

Gut gewappnet gegen erneuten Coronaausbruch

«Wie die meisten Pflegeheime verfügen wir über umfangreiche Epidemie- und Pandemiepläne sowie detaillierte Hygienekonzepte. Dies war bereits vor Corona der Fall», sagt Felix Reichmuth. In den vergangenen zwei Jahren seien die Konzepte aufgrund der Erfahrungen ergänzt worden. «Die Handlungsanweisungen gehen bis an die Basis der einzelnen Fachbereiche. Im Pandemiefall übernimmt ein interner Führungsstab die Umsetzung und Koordination», so Reichmuth.

Im erneuten Pandemiefall übernimmt ein interner Führungsstab die Umsetzung und Koordination beim Alterszentrum Dreilinden in Rotkreuz. Bild: Matthias Jurt (19. März 2021)

Auch das Pflegezentrum Ennetsee, das von der Andreas-Klinik im Managementauftrag geführt wird, beurteile laufend die Lage bezüglich Corona und passe bei Veränderungen das Schutzkonzept an. «Wir halten uns an kantonale Vorgaben, haben aber auch in der Vergangenheit teilweise zum Schutz der Bewohnenden und Mitarbeitenden ein strengeres Schutzkonzept umgesetzt», erklärt Direktor Jonas Zollinger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen