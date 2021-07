Korruption in Oberägeri? Kontakt vor Abstimmung und Wettbewerb

ALTES BAHNHÖFLI Nach Korruptionsvorwurf zeigt sich: Gemeinde Oberägeri und Käuferin hatten schon vor Wettbewerb und Abstimmung Kontakt War längst klar, an wen das «Alte Bahnhöfli» geht, als der Gemeinderat Oberägeri im Auftrag des Volkes einen Käufer suchte? Die Gemeinde dementiert. Recherchen aber zeigen: Noch vor einer Abstimmung und einem Wettbewerb gab es Kontakte zwischen Gemeinde und der späteren Käuferin. Kilian Küttel 20.07.2021, 05.00 Uhr

Das «Alte Bahnhöfli» an der Morgartenstrasse in Oberägeri. Bild: Maria Schmid (16. Juli 2021)

Der 20. März 2017 ist ein milder Frühlingstag. Noch 15 Grad zeigt das Thermometer an diesem Montagabend, als sich die kleine Gruppe im Rathaus Oberägeri einfindet. Konferenzraum 104, 1. Stock, 18 Uhr. Wie jedes Jahr hat der Gemeinderat die Oberägerer Kantonsräte zum Austausch geladen. Knapp zwei Stunden wird das Treffen dauern, an dem René Kryenbühl (SVP), Patrick Iten, Laura Dittli (beide CVP) und Peter Letter (FDP) mit dem Gemeinderat besprechen, was das Dorf politisch beschäftigt.

Das Gespräch neigt sich dem Ende zu, als der damalige Gemeindepräsident Pius Meier den Anwesenden eröffnet, was in Oberägeri noch fast niemand weiss: Für das «Alte Bahnhöfli», die ehemalige, halbverlotterte Strassenbahnstation an der Morgartenstrasse 4, für die knapp 1400 Quadratmeter grosse Parzelle, welche die Gemeinde 2011 vom Kanton gekauft hat und die seit längerem Politikum ist, zeichnet sich eine Lösung ab.

Gemeinde gibt Protokoll nur geschwärzt heraus

Unsere Zeitung hat das Protokoll des Treffens mit Verweis auf das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung zur Einsicht verlangt. Die Gemeindeverwaltung gab das Dokument heraus, schwärzte aber den Abschnitt zum «Alten Bahnhöfli» teilweise.

So zeigt das Protokoll nur etwa, dass über die Themen Baurecht, Rückkaufsrecht und Arbeitsplätze für Einheimische gesprochen wurde und dass Kantonsrätin Laura Dittli «grundsätzliche Vorbehalte» angemeldet hat, wenn die Gemeinde eigene Liegenschaften verkauft.

Die Schwärzung rechtfertigt die Gemeinde damit, dass einige Teile einen privatrechtlichen Vertrag beträfen, der nicht dem Öffentlichkeitsgesetz unterstünde. Denn was die Gemeinde mit dem geschwärzten Dokument nicht preisgibt, was das Protokoll nur zwischen den Zeilen verrät und was erst weitere Abklärungen zeigen: Noch vor dem Treffen am 20. März 2017 gab es einen Kontakt zwischen der Gemeinde und jemandem, der das «Alte Bahnhöfli» kaufen wollte.

Zwei von vier Politikern äussern sich

Mitte-Kantonsrätin Laura Dittli sagt heute über die Sitzung mit dem Gemeinderat:

«Uns wurde damals eine Powerpoint-Präsentation gezeigt, die darauf hindeutete, dass die Gemeinde eine potenzielle Käuferin ins Auge gefasst hatte.»

Und während sich SVP-Kantonsrat René Kryenbühl nicht mehr gut genug daran erinnere, um etwas Verbindliches zu sagen und FDP-Politiker Peter Letter in dieser Frage nichts beitragen könne, erklärt Dittlis Parteikollege Patrick Iten:

«Ich hatte nicht den Eindruck, dass schon etwas entschieden war. Es war die Rede davon, dass es einen Kontakt mit einem Kaufinteressenten gegeben hatte.»

Am 12. Juni 2017 erteilt die Gemeindeversammlung dem Gemeinderat mit 104 zu 32 Stimmen den Auftrag, Verkaufsverhandlungen aufzunehmen – und mit einem Wettbewerb nach einem Käufer zu suchen. Knapp neun Monate später, am 4. März 2018, erteilt das Stimmvolk von Oberägeri der SCT Steel Construction Technology AG an der Urne die Erlaubnis, das «Alte Bahnhöfli» zu kaufen.

Zuvor hatte sich die Firma, die dem Stahlunternehmer Claude Pirson, einem 73-jährigen, gebürtigen Belgier gehört, im Wettbewerb gegen sieben Mitbieter durchgesetzt. Für den Gemeinderat hatte die Firma SCT das «geeignetste Angebot» abgegeben. In der Botschaft zum Sachgeschäft schreibt der Rat:

«In der Gesamtauswertung schwingt das Angebot der SCT Steel Construction Technology AG, Unterägeri, obenauf. Diese Anbieterin erfüllt die Verkaufskriterien am besten; der Punkteabstand auf das zweitbeste Angebot beträgt umgerechnet 12 Prozent.»

Der Gemeinderat habe den Preis zwar als wichtiges, nicht aber einziges Kriterium gewürdigt, Aspekte wie gewerbliche Nutzung oder Schaffung von Arbeitsplätzen hoch gewichtet und mehr Wert auf bestehende Tatsachen gelegt als auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten.

Was aber letztlich genau den Ausschlag für die Firma SCT gegeben hat – das schreibt er in den Abstimmungsunterlagen nicht. Ebenso wenig finden sich darin, oder in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2017, Informationen, dass die Gemeinde schon zuvor Kontakt mit einem Interessenten für das «Alte Bahnhöfli» hatte. Und dass dieser die SCT Steel Construction Technology AG gewesen sein muss.

Gemeinde dementiert Kontakt nicht

Die Frage, ob es vor dem Treffen zwischen Kantons- und Gemeinderat und vor der Lancierung des Wettbewerbs (mit Publikation im Amtsblatt) einen Kontakt mit der SCT gegeben hat, beantwortet die Gemeinde Oberägeri so:

«In der Vergangenheit gab es immer wieder Interessenten für das Grundstück.»

Die Gemeinde dementiert nicht, dass sie von der späteren Liegenschaftskäuferin kontaktiert worden ist. Auch das Protokoll des Treffens in Verbindung mit den Aussagen der Anwesenden lassen darauf schliessen. Hat die SCT Steel Construction Technology AG gar schon als Käuferin festgestanden, als die Gemeinde den Wettbewerb, wie vom Volk gewünscht, lancierte?

Nein, sagt die Gemeinde. Und schiebt nach, bei den Kontakten mit Kaufinteressenten nie Verkaufsverhandlungen geführt zu haben. Deshalb habe man auch in den Abstimmungsunterlagen auch nicht darauf hingewiesen.

Derweil äussert sich die SCT Steel Construction Technology AG nicht dazu, was vor dem Wettbewerb gewesen sein könnte und will auch nicht, dass darüber geschrieben wird. Sie verweist einzig auf die öffentliche Ausschreibung, in der sie das beste Angebot unterbreitet und deshalb den Zuschlag erhalten habe - und die, wie Recherchen unserer Zeitung zeigten, eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft Zug wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung nach sich zog.

Die Eigentümerin des «Alten Bahnhöflis» will sich zwar nicht zur Vergangenheit äussern, dafür zur Zukunft. Und mit Claude Maximilien Pirson spricht erstmals überhaupt ein Mitglied der Eigentümer-Familie mit unserer Zeitung. Pirson ist der einzige Verwaltungsrat der SCT Steel Construction Technology AG und Sohn von Eigentümer Claude C. Pirson. Er sagt:

«Wir setzen alles daran, mit einem lokalen Architekten ein schönes Projekt zu entwickeln, das sich gut in das Umfeld der Gemeinde integriert. In diesem Zusammenhang wird in den nächsten Tagen ein Baugesuch eingereicht, damit wir möglichst bald mit dem Bau beginnen können.»

Wie diese Pläne aussehen, erfährt die Öffentlichkeit spätestens, wenn das Gesuch öffentlich aufliegt.