Leserbrief Altes Wissen ist uns zu wenig bewusst Zum Weihnachtsfest 16.12.2020, 15.39 Uhr

Irgendjemand sagte mal, Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl. Ich glaube, dieser Spruch trifft den Nagel auf den Kopf. In früheren Kalendern fiel Weihnachten auf die Wintersonnenwende und schon die Römer feierten dort die Geburt (dieser Brauch geht bis zu den alten Ägyptern zurück). Wenn ich also davon ausgehe, das Weihnachten ein jahrtausendalter Brauch ist und nichts anderes bedeutet als Geburt, dann erscheint mir Weihnachten viel wichtiger als Neujahr, denn an Weihnachten schliesst sich der Kreis und es beginnt was Neues. Der kürzeste Tag ist vorbei und nun beginnt das Licht wieder an Boden zu gewinnen. Man kann also Weihnachten völlig losgelöst von Religionen feiern. Es ist das Fest des Neubeginnes. Lassen wir uns also nicht vom Äusseren leiten, sondern gehen in die Tiefe. Die Tage werden wieder länger. Erhaschen wir neue Ideen und gehen in uns: Was ist im vergangenen Jahr gut gelaufen, was haben wir alles erlebt. Wie viel Schönes durften wir erleben. Schaut auf die kleinen Dinge, dann neigt sich die Waage in die richtige Richtung, denn es gibt so viel Kleines und wenig Grosses. Nicht an Neujahr beginnt alles neu, sondern an den Weihnachtstagen! Werden wir uns auch bewusst, wie wenig so ist, wie wir glauben. Alle Religionen sind nichts anderes als Neuinterpretationen uralter naturverbundener Bräuche. Es gibt nichts rein Christliches, es gibt nichts, was wir Christen für uns alleine haben, es ist alles eine uralte Wiederkehr von immer gleichen Bräuchen und alle haben mit der Natur was zu tun. Leider ist uns dieses alte Wissen viel zu unbewusst, und wir streiten uns über Christentum und Islam und vergessen, dass beide nur eine chronologische Folge sind. Ohne Christentum gäbe es keinen Islam und ohne Kelten kein Christentum und ohne Naturreligionen keine keltischen Bräuche usw. usf. Und damit kommen wir zur Frage, ob es überhaupt Gott braucht, oder ob es nicht genügt die Natur zu ehren und zu achten, denn sie ist das Entscheidende, das Bildende, das Gebärende!