Am Ägerisee soll möglichst viel Platz zum Sonnen frei sein Im Kanton Zug plädieren die Behörden an die Eigenverantwortung der Leute. In Unter- und Oberägeri will man mit offenen Seezugängen grössere Ansammlungen vermeiden. Zoe Gwerder 19.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Just auf die anstehenden Auffahrtstage soll das Wetter sommerlich warm werden – Temperaturen von teilweise deutlich über 24 Grad versprechen die Prognosen. Doch aufgrund der Coronapandemie sind die Freibäder nach wie vor, bis mindestens 8. Juni, geschlossen. Viele Sonnenhungrige wird dies jedoch nicht davon abhalten, sich eine Abkühlung in einem natürlichen Gewässer zu suchen – an welchen es im Kanton Zug bekanntlich nicht mangelt. So kann es trotz der vielen Möglichkeiten auch zu grösseren Menschenansammlung kommen, wie es bereits am Wochenende vom Muttertag an den Gewässern zu beobachten war.

Um trotzdem Ansteckungen über die Auffahrtstage zu vermeiden, plädieren beispielsweise Unter- und Oberägeri an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und verzichten darauf, Seezugänge abzusperren. «Irgendwo müssen die Leute ja auch sein können. Und wenn die Vorsichtsmassnahmen eingehalten werden, sollte dies kein Problem sein», erklärt der Unterägerer Gemeindepräsident Josef Ribary.

Das Gelände des Strandbad Lido bleibt deshalb offen. Beim improvisierten, verkleinerten Eingang wird auf die fehlende Badeaufsicht sowie auf die Coronaregeln hingewiesen.

Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri) 18. Mai 2020)

«Die Liegewiese und der Spielplatz des Strandbad Lido können wie ein öffentlicher Park genutzt werden», so Ribary.

Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 18. Mai 2020)

Die sanitären Anlagen seien jedoch geschlossen. «Einzig das öffentliche WC ausserhalb der Anlage wird zur Verfügung stehen», so Ribary.

Strandbad-Restaurant öffnet mit einem Hag

Offen ist ab Donnerstag hingegen das Restaurant. Erwin Blattmann, Pächter des Strandbades Lido, bereitet in diesen Tagen die Terrasse vor.

Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 18. Mai 2020)

Der Betrieb des Restaurants läuft jedoch in diesem Jahr etwas anders als sonst. Denn der Sitzplatz, der direkt an die Liegewiese grenzt, ist eingezäunt – vom Badetuch aus mit wenigen Schritten ein Glacé kaufen ist derzeit nicht möglich.

Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 18. Mai 2020)

Das Restaurant kann also nur durch den offiziellen Eingang betreten werden und nicht über den Sitzplatz. Ribary: «Die Restaurantbetreiber haben ihr eigenes Schutzkonzept.»

Auch in Oberägeri bleibt die Liegewiese der Seebadi geöffnet. «Das Gelände abzuriegeln erachten wir nicht als zielführend. Die Situation würde sich automatisch beim Seeplatz verschärfen», erklärt die Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde, Manuela Käch.

Auch die Zuger Polizei sieht den sommerlichen Auffahrtstagen zuversichtlich entgegen. «Anders als am Wochenende vom Muttertag haben sich die Leute am vergangenen Wochenende sichtlich mehr Mühe gegeben, die Regeln des Bundesrats zu befolgen», sagt Mediensprecherin Sandra Peier. Die Bevölkerung gehe verantwortungsvoll mit der Situation um. Trotzdem weise die Zuger Polizei die Bevölkerung nochmals darauf hin, stark frequentierte See- und Parkanlagen zu meiden.

Ohne nennenswerte Zwischenfälle sei in Zug auch das erste Wochenende mit offenen Restaurants und Bars über die Bühne gegangen. «Es zog zwar merklich mehr Leute auf die Strasse», so Peier. Grössere Menschenansammlungen habe es aber keine gegeben.