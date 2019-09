Leserbrief Am richtigen Ort investieren Zu Projekten der SBB

Die SBB will in den nächsten fünf Jahren rund 100 Bahnhöfe «verschönern» und umgestalten. «WOW» heisst das Projekt bahnintern. Laut Zeitungsberichten haben über Jahre mehrere Projektgruppen an diesem Projekt gearbeitet; nun hat man die verschiedenen Versuche abgebrochen und sich auf eine gemeinsame Ausschreibung geeinigt. Wie viel dieser Prozess schon gekostet hat, bleibt offen. «Wow» kann ich da nur sagen. Die SBB hat einige andere Baustellen – allen voran der Unterhalt des Schienennetzes und der Zugwagen. Und es fehlt am Personal. Als Nationalrat würde ich mich für diese Belange einsetzen – im Dienst des Personals und der Kunden, im Dienst der Sicherheit und der Pünktlichkeit. Nur wenn der ÖV bezahlbar und attraktiv ist, schaffen wir gemeinsam die Energiewende und die vom Bundesrat vorgegebenen Klimaziele.

Andreas Lustenberger, Nationalratskandidat ALG, Baar